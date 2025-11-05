Brenda Kellerman, tras la muerte de su bebé, muestra su pancita de embarazo, ¡hace contundente revelación!

El actor Ferdinando Valencia emocionó a sus seguidores al anunciar que él y su pareja, Brenda Kellerman, esperan un bebé arcoíris, revelando que se enteraron de la noticia el pasado 3 de agosto, justo en el sexto aniversario luctuoso de su gemelo. Ahora, Brenda sorprendió al presumir su pancita de embarazo, así como dio más detalles sobre la llegada de su bebé. ¡Hizo una fuerte revelación!

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo arcoíris tras la pérdida de su hijo

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Ferdinando Valencia compartió que este embarazo llegó con un mensaje espiritual que lo hizo sentirse cercano a su pequeño.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

Ademas compartió en YouTube, el emotivo momento en el cual tanto Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman reacciona al positivo de su prueba de embazo, entre lágrimas y sonrisas.

“La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”, escribió la pareja en un mensaje compartido en Instagram

Así luce la pancita de Brenda Kellerman con tres meses de embarazo

En su cuenta de Instagram, Brenda Kellerman compartió en redes posteos felicitándolos por el anuncio de su embarazo arcoíris, además mostró a sus seguidores su primera selfie embarazada de este bebé.

Con un conjunto deportivo y leggins negros, Brenda Kellerman mostró su pequeña pancita frente al espejo. Aunque aún es casi imperceptible, ya comienza a notarse. Además reveló que todos sus seguidores, así como seres queridos le mandaron mensajes de cariño tras dar a conocer la noticia, lo cual no se esperaban.

“Gracias infinitas por todas sus palabras llenas de cariño y por acompañarnos en este hermoso milagro de vida. Cada mensaje, cada bendición y cada muestra de amor nos llena el alma. Este bebé ya llega rodeado de mucha luz y amor”, expresó Brenda en otra historia agradeciendo por las felicitaciones.

Brenda Kellerman comparte foto de su pancita de embarazo. / Redes sociales

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

El bebé de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia, murió el 3 de agosto de 2019, cuando tenía solo tres meses de edad.

El pequeño nació junto a su hermano gemelo, pero poco después presentó complicaciones de salud. El bebé fue diagnosticado con meningitis bacteriana y posteriormente desarrolló hidrocefalia, lo que lo llevó a estar hospitalizado por varias semanas en cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo constante de sus padres, el bebé no logró sobrevivir. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, y desde entonces, tanto Ferdinando como Brenda Kellerman han hablado abiertamente de su duelo y conmemoran cada aniversario recordando a su pequeño.

Brenda Kellerman agradece mensajes de apoyo y felicitaciones por su embarazo. / Instagram: @Brenda_kellerman

¿Quién es Brenda Kellerman, pareja de Ferdinando Valencia?

Brenda Kellerman es una actriz, modelo y conductora de televisión originaria de Costa Rica, actualmente establecida en México.

Es reconocida por su relación con el actor mexicano Ferdinando Valencia, con quien ha formado una familia y compartido importantes momentos tanto personales como profesionales.

Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y ha participado en telenovelas como Corona de lágrimas. Además, mantiene una activa presencia en redes sociales y YouTube, donde comparte vlogs y contenido sobre su vida personal.

En 2022, Brenda participó en el reality show de baile Mira Quién Baila All Stars, transmitido por Univisión.

Ella y Ferdinando tuvieron mellizos en 2019; lamentablemente, uno de ellos falleció pocos meses después de nacer.

