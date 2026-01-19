Muere Roger Allers, el genio detrás de “El rey león”: Disney despide a una figura clave de su era dorada

Tras la reciente muerte de la actriz y directora de doblaje Gloria Rocha, la industria de la animación vuelve a atravesar momento de duelo tras confirmarse la muerte de Roger Allers, codirector de “El rey león” (1994), a los 76 años de edad. El cineasta fue una figura central durante el llamado renacimiento de Disney, etapa que marcó a generaciones con historias que se convirtieron en referentes culturales a nivel mundial.

Muere codirector del Rey león / Captura de pantalla YouTube

¿De qué murió Roger Allers, codirector de “El Rey León”?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento de Roger Allers. La información confirmada se limita a su muerte a los 76 años de edad, dato que fue difundido inicialmente por colegas cercanos al cineasta y posteriormente retomado por medios especializados y cuentas oficiales relacionadas con Disney.

Dave Bossert, productor y colaborador cercano de Allers durante los años finales de los ochenta y la década de los noventa, fue quien confirmó la noticia mediante una publicación en Facebook. En su mensaje, destacó la trayectoria profesional del director, así como su calidad humana dentro de la industria, sin entrar en detalles médicos o circunstancias específicas sobre su deceso.

Tras la difusión de la noticia, múltiples figuras del ámbito cinematográfico expresaron su pesar, consolidando el impacto que tuvo la partida del creador en la comunidad artística internacional.

Roger Allers / Captura de pantalla

¿Quién fue Roger Allers y por qué fue clave para la animación?

Roger Allers nació en Nueva York y desde temprana edad mostró interés por la animación y el arte visual. Su formación académica la realizó en la Universidad Estatal de Arizona, donde se graduó en Bellas Artes, decisión que marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los nombres más importantes del cine animado.

Su llegada a Disney se dio a través del departamento de preproducción, participando en el desarrollo conceptual de “Tron”. A partir de ahí, su talento le permitió integrarse a proyectos de alto perfil como “Oliver y su pandilla” y “La sirenita”, cintas que consolidaron el nuevo rumbo creativo del estudio en los años ochenta.

Posteriormente, Allers tuvo un papel fundamental en “La bella y la bestia”, película que no solo fue un éxito comercial, sino que también obtuvo reconocimiento histórico al ser la primera cinta animada nominada al Óscar como Mejor película. Este antecedente lo posicionó como una de las voces creativas más sólidas dentro de Disney.

Su proyecto más emblemático llegó en 1994 con “El rey león”, cinta que codirigió junto a Rob Minkoff. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de la animación y en un fenómeno cultural que trascendió generaciones, formatos y fronteras.

Roger Allers / Facebook

¿Qué películas y proyectos marcaron la carrera de Roger Allers?

Además de “El rey león”, Roger Allers dejó una filmografía ampliamente reconocida dentro y fuera de Disney. Su participación como director, guionista y animador fue clave en títulos como “Aladdín”, “La sirenita” y “La bella y la bestia”, producciones que hoy son consideradas clásicos indiscutibles del cine animado.

Uno de los logros más destacados de su carrera ocurrió fuera de la pantalla grande, cuando adaptó el guion de “El rey león” para su versión teatral en Broadway. Este trabajo, realizado junto a Irene Mecchi, le valió una nominación al Premio Tony en 1998, consolidando el impacto de su obra también en el teatro musical.

La influencia de Allers no se limitó a un solo formato. Sus historias, personajes y estructuras narrativas ayudaron a definir una era de la animación caracterizada por una fuerte carga emocional, música memorable y relatos universales que conectaron con públicos de todas las edades.

Disney se despide de Roger AllersTras confirmarse su fallecimiento, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, compartió un mensaje en el que reconoció la importancia de Roger Allers como “visionario creativo”. En su comunicado, subrayó que sus contribuciones seguirán presentes durante generaciones gracias a las historias que ayudó a construir.

Iger destacó que Allers comprendía el poder de la narrativa, así como la manera en que personajes, emoción y música podían unirse para crear obras atemporales. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y colaboradores del cineasta.

