Yo soy Betty, la fea está de luto; querida actriz, devastada, anuncia inesperada muerte: “No tengo palabras”

Cecilia Bolocco atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. Este sábado se confirmó el fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco, ex Miss Universo y recordada actriz invitada en “Yo soy Betty, la fea”, así como de la animadora Diana Bolocco.

La mujer murió a los 90 años, tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales con emotivos mensajes que rápidamente generaron muestras de cariño y apoyo.

Cecilia Bolocco sufre la dolorosa pérdida de su madre. / Redes sociales

Checa:Muere Kepa Amuchastegui, actor que interpretó a ‘Don Roberto Mendoza’ en ‘Betty, la fea’, a los 83 años

¿De qué murió la mamá de Cecilia Bolocco, actriz de Yo soy Betty, la fea?

Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco murió a los 90 años luego de enfrentar, durante varios años, un cáncer que, con el paso del tiempo, fue debilitando su salud. En los últimos días, su estado se agravó, situación que mantuvo en alerta a toda la familia.

De acuerdo con información que se había conocido previamente, la madre de Cecilia y Diana Bolocco se encontraba delicada, razón por la cual ambas ajustaron sus actividades profesionales. Diana, por ejemplo, se ausentó recientemente del programa que conduce en Chilevisión, mientras que Cecilia fue vista acompañada de su esposo, Pepo Daire, en el servicio de urgencias de una clínica del sector oriente de la Región Metropolitana.

En diciembre pasado, Diana Bolocco ya había hablado públicamente sobre la situación de su madre, reconociendo lo complejo del momento. “Está pasando por un periodo complejo… Ha sido duro, ha sido súper difícil; mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y es grande, cumplió 90 años, está delicada de salud”, expresó en ese entonces.

Mira: Muere actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’, a los 60 años, por una “dolorosa enfermedad”

Cecilia Bolocco sufre la dolorosa pérdida de su madre. / Redes sociales

¿Cómo despidió Cecilia Bolocco a su madre por su muerte?

Fue Diana Bolocco quien confirmó el fallecimiento a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen cargada de simbolismo: la mano de su madre sostenida por otras dos manos, junto a un rosario. El mensaje que acompañó la publicación conmovió a miles de seguidores.

“Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza. Dedicastes tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor, desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, escribió.

Las reacciones no tardaron en llegar. Una de las figuras que envió su pésame fue Juan José Origel, quien comentó: “Que Dios te acompañe en tu dolor y en tu pena. ¡Lo siento mucho!”. A este mensaje se sumaron cientos de palabras de apoyo de colegas, amigos y seguidores de la familia Bolocco.

¿Quién es Cecilia Bolocco, actriz de Yo soy Betty, la fea y ex Miss Universo?

Cecilia Bolocco es una diseñadora de moda, presentadora de televisión, actriz, modelo y ex Miss Universo chilena. Nació el 19 de mayo de 1965 en Santiago de Chile y alcanzó reconocimiento internacional en 1987, cuando se convirtió en la primera y única chilena en ganar el certamen Miss Universo.

A lo largo de su carrera ha trabajado en televisión en Chile, Estados Unidos y México, participando en exitosos programas como Viva el lunes y La noche de Cecilia. También incursionó en la actuación y el diseño de moda, consolidándose como una figura mediática en Latinoamérica.

En el ámbito personal, su vida ha sido seguida de cerca por la prensa, especialmente por su matrimonio con el expresidente argentino Carlos Menem, con quien tuvo a su hijo Máximo.

En “Yo soy Betty, la fea”, Cecilia Bolocco tuvo una participación especial que quedó en la memoria del público. Su cameo ocurre cuando Betty atraviesa uno de los momentos más dolorosos de la historia y Cecilia aparece como una reina de belleza de visita en Ecomoda, en una escena que se volvió icónica para los fans de la telenovela.

Checa: Ella es la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que murió trágicamente, luego de aventarse de un sexto piso