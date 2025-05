Muere Kepa Amuchastegui, actor que interpretó a ‘Don Roberto Mendoza’ en ‘Betty, la fea’, a los 83 años

La industria del entretenimiento se tiñe de luto por la trágica muerte de Kepa Amuchastegui, actor mayormente conocido por haberle dado vida a ‘Don Roberto Mendoza’ en la telenovela colombiana ‘Yo soy Betty la fea’, a los 83 años.

La noticia fue confirmada hace unas horas por Natalia Ramírez, quien interpretó a ‘Marcela Valencia’ en ‘Yo soy Betty la fea’. A través de redes sociales, le escribió un emotivo mensaje de despedida, en el que recuerda algunas vivencias con su colega.

“No puedo del dolor seguir escribiendo, pero solo sé que nos volveremos a ver. Te adoro mi Kepa lindo. Donde estés, sé que estás mejor que aquí. Gracias por tanto como artista, como amigo, como caballero, pero sobre todo como ser humano. Tu legado no solo en YouTube sino en todos tus escritos, tus personajes y tu presencia serán inolvidables”, manifestó.

¿De qué murió Kepa Amuchastegui, actor que le dio vida a ‘Don Roberto Mendoza’ en ‘Yo soy Betty la fea’?

Si bien Ramírez no mencionó las causas del deceso en su publicación, hace algunas semanas, el propio Kepa Amuchastegui, actor de ‘Yo soy Betty la fea’, confesó que había sido diagnosticado con cáncer de vejiga y por ello se retiraba del medio artístico.

A principios de mayo, el histrión mencionó que, en 2024, se dio cuenta que sangraba al orinar. Tras someterse a una evaluación, confirmaron la presencia de un tumor maligno en su vejiga.

Si bien fue operado a finales de ese año, los resultados no fueron alentadores, ya que el cáncer había invadido una pared de la vejiga y obstruía el conducto hacia su único riñón funcional.

Posteriormente, fue sometido a una nefrostomía, una intervención que le permite drenar la orina desde el riñón a una bolsa externa. Aunque había otras opciones para tratar su condición, su frágil estado de salud se lo ha impedido. Tenía la esperanza de que el cáncer frenara con la inmunoterapia.

Debido a que su salud no era la mejor, tuvo que retirarse de los escenarios. En aquel momento, pidió ayuda económica a sus fanáticos: “No podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda”, manifestó en redes sociales.

Kepa Amuchastegui, actor que interpretó a ‘Don Roberto Mendoza’ en ‘Betty, la fea / Redes sociales

¿Cómo murió Kepa Amuchastegui, actor que le dio vida a ‘Don Roberto Mendoza’ en ‘Yo soy Betty la fea’?

A través de redes sociales, los familiares de Kepa Amuchastegui lanzaron un comunicado para dar a conocer que el querido actor de ‘Betty la fea’ murió durante la noche del pasado 27 de mayo. Sin dar muchos detalles del suceso, aseguraron que se fue “con un respiro lento y sereno”.

También señalaron que los ritos funerarios se realizarán este 28 de mayo. Pidieron al público estar atentos, pues en unas horas se darán más detalles de este evento.

“El 27 de mayo, a las 11:11 pm, ha fallecido nuestro amigo Kepa Amuchastegui. Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor”, se lee.

Muere actor de Betty la fea / Redes sociales

¿Quién era Kepa Amuchastegui, actor de ‘Yo soy Betty la fea’?

Kepa Amuchástegui fue un actor, director y locutor colombiano. Nació el 9 de diciembre de 1941.

Su debut en televisión fue en 1983, con su participación en la telenovela ‘La pezuña del diablo’.

Alcanzó la fama al interpretar a ‘Don Roberto Mendoza’ en la novela de 1999 ‘Yo soy Betty la fea’.

Algunos de sus proyectos más reconocidos son: ‘Ingobernable’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Bolívar’ y ‘Rojo carmesí’

Su última aparición en los melodramas fue en 2024, cuando hizo un pequeño cameo en la secuela de ‘Yo soy Betty la fea’.

Le sobreviven su esposa Bellien Maarschalk y dos hijos.

