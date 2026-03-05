¿Ana Luisa Peluffo y Nathy Peluso son familiares?: Los rumores que apuntan al parentesco

La coincidencia en sus apellidos despertó curiosidad entre seguidores y usuarios en redes sociales: ¿existe algún vínculo entre la actriz mexicana fallecida Ana Luisa Peluffo y la cantante argentina Nathy Peluso? Aunque pertenecen a generaciones y ámbitos artísticos distintos, la similitud entre los nombres llevó a que algunas personas se pregunten si comparten algún lazo familiar o histórico. Te contamos los detalles.

No te pierdas: Maribel Guardia es captada en la Fiscalía… ¿nuevo problema con Imelda Garza Tuñón, su exnuera?

Ana Luisa Peluffo y Nathy Peluso: curiosidad por la coincidencia de apellidos. / Redes sociales

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo falleció el 4 de marzo de 2026 en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según dio a conocer su familia a través de redes sociales. El comunicado no precisó una causa específica de su muerte, y se señaló que durante los últimos años la actriz estuvo acompañada por su hijo y bajo cuidados, viviendo en tranquilidad.

El mensaje de la familia también informó que los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, cumpliendo con el último deseo de la actriz. La decisión busca mantener la ceremonia en un entorno cercano, resguardando la privacidad de sus seres queridos en un momento delicado.

Asimismo el comunicado destacó el agradecimiento de la familia hacia los seguidores, colegas y personas que reconocieron la carrera de Peluffo a lo largo de más de siete décadas en la actuación. Su trayectoria dejó un registro amplio de participación en cine, teatro y televisión, que será recordado por quienes siguieron su trabajo y contribución al entretenimiento en México.

No te pierdas: Famosa cantante sufre grave intoxicación por unos ¡nuggets de pollo! ¿De quién se trata? “Mi vida cambió”

Usuarios especulan si Ana Luisa Peluffo y Nathy Peluso podrían ser familia por la similitud de sus apellidos. / Redes sociales

¿De dónde surge que Ana Luisa Peluffo y Nathy Peluso tienen un parentesco?

La similitud en los apellidos de la actriz Ana Luisa Peluffo y la cantante Nathy Peluso ha encendido la curiosidad en redes sociales. Usuarios y seguidores se preguntan si detrás de Peluffo y Peluso podría esconderse algún lazo familiar, y rápidamente surgieron teorías sobre un posible parentesco entre ambas figuras.

De acuerdo con Ancestry, el apellido Peluffo tiene registros en Estados Unidos desde 1920, con familias concentradas en California, mientras que Peluso es de origen italiano, específicamente de Nápoles, y llegó a América del Norte entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque suenan parecido, los datos muestran que sus raíces familiares y geográficas son distintas, pero eso no ha frenado los comentarios en Internet.

La similitud fonética de ambos apellidos ha dado pie a especulaciones, recordando cómo en la historia los nombres podían cambiar por migraciones, matrimonios o simples errores de escritura. Así, entre registros históricos y curiosidad del público, surge la pregunta: ¿serán Ana Luisa Peluffo y Nathy Peluso familia?

No te pierdas: Actriz de ‘Fugitivas’ da la bienvenida a su bebé arcoíris y muestra su carita: “Los milagros sí existen”

Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo. / Redes sociales

¿Ana Luisa Peluffo y Nathy son parientes?

La confusión entre los apellidos Peluffo y Peluso refleja cómo la percepción pública puede ligar nombres similares con parentescos, incluso cuando no hay evidencia que lo respalde.

En redes sociales, usuarios compartieron la duda de manera recurrente, planteando la idea de un vínculo familiar entre la actriz Ana Luisa Peluffo y la cantante Nathy Peluso solo por la cercanía fonética de sus apellidos, pero no hay nada confirmado.

No te pierdas: ¿Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán están del chongo? La actriz explota al hablar de la cantante y su cumpleaños