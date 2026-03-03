¿Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán están del chongo? La actriz explota al hablar de la cantante y su cumpleaños

Sylvia Pasquel aclaró si existe un distanciamiento con Alejandra Guzmán luego de que surgieron rumores de una fractura familiar, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Señalan que la Fundación Silvia Pinal habría sido creada para perjudicar a los abuelitos que la actriz ayudó

Qué pasa entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán: la actriz rompe el silencio. / Redes sociales

¿Por qué Sylvia Pasquel no asistió al cumpleaños de Alejandra Guzmán?

Sylvia Pasquel explicó por qué no estuvo presente en el cumpleaños de Alejandra Guzmán, que es el pasado 9 de febrero. Luego de que surgieron preguntas sobre su ausencia en la reunión familiar, la actriz precisó que en esas fechas no se encontraba en el país debido a compromisos laborales que ya tenía programados.

Pasquel detalló que esos días coincidieron también con el cumpleaños de su hija, Stephanie Salas, quien celebró el 5 de febrero.

“También el de mi hija, no estaba en México, estaba trabajando”, comentó la actriz en una entrevista con medios tras diversos rumores que vienen de años atrás, cuando hasta se dijo que se agarraron a golpes.

No te pierdas: La payasita Serpentina culpa a Alejandra Guzmán de quitarle recursos a los adultos mayores: “Estás mal”

¡Se cansó! Sylvia Pasquel manda mensaje tras rumores de distanciamiento con Alejandra Guzmán. / Redes sociales

¿Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán están distanciadas?

Sylvia Pasquel reaccionó ante los cuestionamientos sobre un posible distanciamiento con Alejandra Guzmán cuando fue abordada por la prensa. Durante el encuentro, la actriz respondió a las insistentes preguntas relacionadas con la dinámica familiar y las versiones que han circulado en los últimos días.

Sin profundizar en el tema ni confirmar si existe o no algún alejamiento, Pasquel expresó su postura frente a los rumores: “Ay, ya dejen de estar metiendo chismes e inventando cosas, ocúpense de otras cosas”.

La actriz evitó dar más detalles al respecto y no ahondó en el estado actual del vínculo, limitándose a pedir que no se sigan generando versiones sobre su vida privada.

No te pierdas: Stephanie Salas rompe el silencio tras audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal ¿confirma que son reales?

Sylvia Pasquel habla de Alejandra Guzmán. / Redes sociales

¿Quién es Sylvia Pasquel?

Sylvia Pasquel es una actriz nacida en Ciudad de México el 13 de octubre de 1950. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una carrera constante en el teatro mexicano, participando en diversos montajes que han marcado distintas etapas de su vida profesional. En 1987 fue dirigida por su padre, Rafael Banquells, en la obra La maestra milagrosa. Ese mismo año protagonizó la comedia Mi amiga la gorda, bajo la dirección de Benny Ibarra, y en 1988 formó parte de una puesta en escena mexicana de The Rocky Horror Show, junto a Manuel Landeta, dirigida por Manolo Fábregas.

En 1993, de la mano del productor Morris Gilbert, protagonizó la obra Claudia, me quieren volver loca, personaje que retomó en distintas temporadas. En 1995 encabezó una versión mexicana de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, al lado de Rogelio Guerra y Azela Robinson. Dos años después participó en O.K., dirigida por Humberto Zurita, junto a Margarita Gralia. En 2008 actuó en Entre mujeres, con Jacqueline Andere y nuevamente Margarita Gralia, y también en La suerte de la consorte, con Jacqueline Andere y María Sorté.

En la década siguiente continuó con montajes como Más bueno que el pan en Monterrey (2010), Animal… es en 2012, producido por Horacio Villalobos, y Extraños en un tren en 2014, producida por Jorge Ortiz de Pinedo. Desde 2015 ha representado el monólogo No seré feliz pero tengo marido. En 2020 compartió escenario con su hermana Rocío Banquells en Rosa de dos aromas. Además de su labor escénica, desde 1998 es propietaria del Foro Sylvia Pasquel, un espacio cultural ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde también presenta cada año una pastorela durante la temporada decembrina.

No te pierdas: Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, revive con IA a hermana Viridiana Alatriste, a 42 años de su muerte