Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre la salud de Alejandra Guzmán y revela cuándo volvería a los escenarios

La salud de Alejandra Guzmán volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que en 2025 se confirmara que la cantante fue sometida a una cirugía que la obligó a suspender sus actividades profesionales. Ante este panorama, fue su hermana, la actriz Sylvia Pasquel, quien recientemente habló de manera directa sobre el estado de salud de la intérprete.

Te puede interesar: Frida Sofía dice su verdad sobre Alejandra Guzmán y la distancia entre ambas: ¿nunca hubo reconciliación?

Alejandra Guzmán habla sobre los rumores de una nueva hospitalización / Captura de pantalla internet/ Canva

¿Qué problema de salud tuvo Alejandra Guzmán y por qué dejó los escenarios?

Fue a mediados de 2025 cuando Alejandra Guzmán informó públicamente que no realizaría más conciertos durante ese año. Posteriormente, se dio a conocer que la cantante fue sometida a una cirugía en las cervicales, procedimiento que requería un tiempo prolongado de recuperación y que la mantendría alejada del ojo público.

La intervención médica obligó a la intérprete de temas como “Hacer el amor con otro” y “Eternamente bella” a priorizar su salud y detener por completo su agenda artística. Desde entonces, no se habían ofrecido mayores detalles oficiales sobre su evolución, lo que incrementó la expectativa en torno a su estado físico y su posible regreso a los escenarios.

De acuerdo con lo que se había informado previamente, la cirugía fue necesaria para atender problemas que comprometían su bienestar y su desempeño físico, condición indispensable para una artista cuya carrera se ha caracterizado por presentaciones de alta exigencia.

Te puede interesar: Stephanie Salas habla del distanciamiento con Alejandra Guzmán: ¿Siguen los problemas en la dinastía Pinal?

Alejandra Guzmán / YouTube: Alejandra Guzmán

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre la salud actual de Alejandra Guzmán?

Hace unos días, Sylvia Pasquel concedió una entrevista en el programa de Maxine Woodside, donde habló abiertamente sobre el estado de salud de su hermana. Durante la conversación, la actriz explicó que Alejandra Guzmán ha atravesado un proceso complicado debido a las distintas cirugías a las que se ha sometido a lo largo de los años.

Pasquel detalló que, además de la reciente operación en las cervicales, la cantante también presentó un incidente relacionado con los polímeros, tema que ha sido parte de su historial médico. En sus palabras, señaló que su hermana “la ha pasado mal” y que actualmente cuenta con implantes de titanio derivados de los procedimientos quirúrgicos que ha enfrentado.

La actriz no ofreció diagnósticos médicos ni especificaciones clínicas, pero sí dejó claro que la recuperación ha sido un proceso complejo, marcado por diferentes intervenciones médicas que han impactado directamente en la salud de la artista.

“Ya está planeando regresar a sus giras, está aterrizando sus fechas... La ha pasado mal; ya es de titanio mi hermana. Tuvo un incidente con los polímeros” Sylvia Pasquel

Te puede interesar: El precio de la belleza: la pesadilla que viven varias celebridades tras entrar al quirófano ¿se arrepienten?

Sylvia Pasquel habla sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Cuándo regresará Alejandra Guzmán a los conciertos en 2026?

Uno de los puntos que más atención generó de las declaraciones de Sylvia Pasquel fue la confirmación de que Alejandra Guzmán ya se encuentra planeando su regreso a los escenarios. De acuerdo con lo dicho en la entrevista, la cantante está trabajando en la organización de una nueva gira para este 2026.

Pasquel explicó que su hermana se encuentra “aterrizando fechas”, lo que indica que el regreso no sería inmediato, pero sí parte de un plan estructurado tras la pausa que realizó durante 2025. Este anuncio marca el primer indicio concreto de una reactivación profesional de la intérprete después de su cirugía.

Hasta el momento, no se han revelado fechas oficiales ni ciudades confirmadas, ni tampoco se ha especificado si se tratará de una gira nacional o internacional. Sin embargo, las declaraciones apuntan a que Alejandra Guzmán contempla retomar gradualmente sus presentaciones en vivo, una vez que su recuperación se lo permita.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán demandaría a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, su madre, reportan