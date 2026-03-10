Addis Tuñón en la mira: la acusan de no avisar sobre sarampión de sus hijos a la televisora, según Ceriani

El periodista de espectáculos Javier Ceriani aseguró recientemente que los hijos de la conductora Addis Tuñón habrían padecido sarampión, una situación que, según su versión, no se habría comunicado a la producción de De primera mano, ¿qué pasó y qué dijo el presentador? Te contamos los detalles.

Ceriani asegura que Addis Tuñón habría sido señalada en su trabajo tras revelarse que uno de sus hijos tenía sarampión. / Redes sociales

Javier Ceriani dice que los hijos de Addis Tuñón tienen sarampión

Javier Ceriani aseguró en una transmisión reciente que la conductora Addis Tuñón habría enfrentado señalamientos, dentro de la producción en la que trabaja, relacionados con un tema de salud en su entorno familiar. De acuerdo con lo que comentó, la presentadora fue señalada en la empresa por supuestamente “querer contagiar a todo el mundo”, luego de que se conociera que uno de sus hijos habría contraído sarampión.

Según el relato de Ceriani, hace algunas semanas Tuñón se ausentó del programa en el que participa dentro de la televisora, lo que generó diversas especulaciones entre la audiencia. “Hace unas semanas se ausentó del programa, algunos especulaban que se había peleado. ¿Saben por qué se ausentó del programa...? Me comentan que Addis Tuñón tiene dos niños pequeños, uno de ellos contrajo la infección de sarampión”, expresó durante su intervención.

El comunicador también señaló que, de acuerdo con la información, que dijo haber recibido, la conductora continuó asistiendo a trabajar aun cuando su hijo ya presentaba la enfermedad. “Sabiendo que su hijo tenía sarampión, ella continuó yendo a trabajar y no le avisó a recursos humanos ni a sus compañeros”, afirmó Ceriani, al explicar lo que, según él, ocurrió dentro del entorno laboral.

Ceriani añadió que posteriormente el segundo hijo de Tuñón también habría enfermado, momento en el que —dijo— la conductora informó de la situación y se ausentó del trabajo. “A Addis no le importó y se le enferma el segundo hijo de sarampión y ahí sí es que avisa: ‘Tengo a los niños con sarampión, me voy a ausentar unos días’”, relató el periodista.

¿De qué presuntamente acusan a Addis Tuñón?

De acuerdo con Javier Ceriani, dentro de la empresa habrían cuestionado que la conductora continuara asistiendo a trabajar mientras uno de sus hijos enfrentaban el sarampión. “La acusaron de irresponsable de no avisar cuando le aparece el primer sarampión en la casa y seguir yendo a trabajar”, dijo el argentino al relatar lo que, según dijo, se comentaba en el ambiente laboral.

El periodista también planteó la duda que, aseguró, surgió entre algunos de quienes conocieron la situación. “¿Por qué sigues yendo a trabajar con los hijos con sarampión?”, mencionó Ceriani al describir el cuestionamiento que, según su versión, se hizo dentro de la televisora.

Finalmente añadió que, de acuerdo con lo que le habrían comentado, una de las razones por las que la conductora habría decidido continuar con sus actividades laborales estaría relacionada con su situación contractual. “Porque ella no es de planta, no está contratada y no es fija de la empresa”, señaló Ceriani.

¿Qué pasó con Addis Tuñón? Revelan polémica por sarampión de sus hijos. / Redes sociales

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que se transmite a través del aire y puede provocar complicaciones graves, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud. Este virus se propaga con facilidad entre personas no inmunizadas y, en algunos casos, puede derivar en cuadros de salud severos. La organización señala que los síntomas suelen manifestarse entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, y uno de los signos más visibles es la aparición de una erupción cutánea característica.

Según la Organización Mundial de la Salud, los primeros síntomas suelen presentarse durante un periodo de entre cuatro y siete días antes de que aparezca el sarpullido. Posteriormente, la erupción cutánea suele surgir entre siete y 18 días después de la exposición, comenzando generalmente en el rostro y la parte superior del cuello para extenderse gradualmente hacia las manos y los pies. Por lo general, el sarpullido permanece entre cinco y seis días antes de desaparecer.

Síntomas iniciales del sarampión:



Rinorrea

Tos

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Evolución de la erupción cutánea:



Aparece entre 7 y 18 días después de la exposición al virus

Comienza en el rostro y la parte superior del cuello

Se extiende gradualmente hacia manos y pies

Suele durar entre cinco y seis días antes de desaparecer espontáneamente.

