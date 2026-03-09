Ex de Carlos Trejo habría estafado a Addis Tuñón, ¡le debe más de 30 mil pesos!, aseguran: “Se maneja así”

Carlos Trejo y su exnovia, Yatana, han comenzado una guerra de dimes y diretes. Luego de que la cantante y su hija, Danielle, lo acusaran de ser una persona violenta que, presuntamente, le quitaría la vida a los animales, el ‘Cazafantasmas’ la exhibe por supuestamente haber estafado a Addis Tuñón, conductora de ‘De primera mano’.

Addis Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Yatana sobre su exnovio Carlos Trejo?

Yatana y Carlos Trejo tuvieron un romance muy polémico hace unos 18 años. Cuando culminó, la cantante lo acusó de violento y hasta lo responsabilizó por la pérdida de un embarazo. El ‘Cazafantasmas’ solo se limitó a negar esto y decir que su ex presuntamente estaría involucrada en cosas de brujería.

El tema volvió a surgir la semana pasada. Yatana y su hija, Danielle, fueron entrevistadas en el programa ‘Todo para la mujer’. Durante la conversación, la artista dio detalles del presunto maltrato que vivió junto a Trejo y hasta dejó ver que contemplaría tomar acciones legales.

En tanto que Danielle sostuvo que Carlos presuntamente la agredió físicamente cuando era menor de edad y hasta lo señaló de, supuestamente, quitarle la vida a las mascotas que rescataban de la calle.

“Recuerdo el día que justo mi mamá perdió a mi hermanito. Ella tenía cuatro meses de embarazo; ya sabíamos que iba a ser varoncito. Fue un seis de enero y mi mamá estaba poniendo la rosca. Yo iba bajando de mi cuarto cuando él (Trejo) llegó histérico. Lo único que recuerdo es que me estrellé contra una pared (cuando intenté defenderla) y me morí del susto”, dijo Danielle.

Estas declaraciones provocaron muchas opiniones divididas; algunos apoyando a Trejo y otros recordando que, en su momento, el famoso fue acusado de presuntamente haberle quitado la vida a su primera esposa, Sofía Cacheux.

Yatana / Redes sociales

Así fue la supuesta estafa de la expareja de Carlos Trejo a Addis Tuñón

En una reciente emisión de ‘Sale el sol’, Carlos Trejo fue cuestionado sobre las acusaciones hechas por Yatana y su hija. Tras decir que esta última, “probablemente”, creció aprendiendo la “manipulación” de su madre, le sugirió a su expareja que mejor le pagara a Addis Tuñón.

Y es que, de acuerdo con Trejo, Yatana, en su momento, habría llegado a solicitar apoyo económico de diversas celebridades por un presunto accidente que habría tenido su hija. Si bien muchas se negaron, algunas como Addis decidieron ayudar con una fuerte cantidad de dinero que, supuestamente, jamás fue devuelto.

“Yo creo que, antes de que hable de mí, debería venir a pagarle a Addis Tuñón que le quedó a deber dinero. La estafó con el disque accidente de su hija… que fue una mentira. Y después empezó a pedirle dinero a todo mundo. Esta chava se maneja así” Carlos Trejo

El relato fue respaldado por Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que Tuñón le dio todos sus ahorros a la ex de Trejo, pues, aparentemente, esta prometió regresarlos en algún momento. Supuestamente, la cantidad ascendería a más de 30 mil pesos.

Por si esto fuera poco, Carlos afirmó que, presuntamente, Yatana había usado la foto de la conductora, así como de otros artistas, en actos de aparente brujería.

“En su excremento de esta señora, tenía unas fotografías de varios artistas para hacerles brujería y hacerles daño. Entre ellas estaba Addis Tuñón. Está pirada”, indicó.

¿Carlos Trejo presuntamente le quita la vida a los animales?

Durante la conversación, Carlos Trejo negó haber matado a las mascotas de Yatana y su hija Danielle. Explicó que los animales sí perdieron la vida en su momento, pero por negligencia de sus dueñas.

Según su versión, ellas los abandonaron en una veterinaria. Los dueños de la clínica lo contactaron para que fueran por los animales, pero, como se negó, terminaron falleciendo.

“Esos perros sí los conocí y los fue a dejar a una veterinaria. Me estuvo hablando el veterinario para decir que cuándo pasaban con los perros, yo dije ‘No sé’. Es una señora muy enferma”, indicó.

