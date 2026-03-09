Carlos Trejo denuncia ataque afuera de su casa y acusa directamente... ¿a Alfredo Adame?: “Me pegó”

El cazafantasmas y escritor Carlos Trejo, quien en próximos días peleará con Alfredo Adame, polémico conductor mexicano, denunció haber sido víctima de un ataque recientemente y, más allá de una posible investigación, acusó directamente... ¿a su rival de box? Te contamos los detalles.

La enemistad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame lleva más de una década. / IG

¿Por qué se dice que Carlos Trejo presuntamente padece VIH?

Uno de los rumores más fuertes en cuanto a Carlos Trejo, el famoso “Cazafantasmas”, es sobre su presunto padecimiento de VIH, una especulación iniciada por Alfredo Adame, quien señalaba que la primera esposa de Trejo presuntamente habría muerto de dicha enfermedad, la cual también padecería él.

Ante estos señalamientos, Carlos Trejo habló con TVNotas y decidió aclarar todo:

Este señor está ardido porque le descubrí que su hijo era gay y que, posiblemente, él es el que tenía sida. Carlos Trejo

El también escritor reprochó que se utilice una enfermedad delicada para desacreditar públicamente a una persona y afirmó que ese tipo de señalamientos resultan ofensivos y despectivos para quienes verdaderamente viven con VIH, además, insistió en que él está libre de la enfermedad:

“ Yo estoy sano. Pueden hacerme el examen que quieran. Me he hecho varios, porque cuando voy a hacer un reality siempre me piden exámenes de todo y obviamente estoy perfectamente sano ”, señaló.

Kalo Trejo, hijo de Carlos Trejo, se va a casar con su novio / IG: @ct_caza / @karlo.trejo

¿Cómo fue el ataque que denunció Carlos Trejo?

Durante una entrevista en el programa Sale el sol, Carlos Trejo narró con detalle el momento en el que presuntamente fue agredido. Según explicó, el incidente se registró cuando se preparaba para salir de su casa, acompañado por su esposa.

“ En 2006 quisieron atentar contra mí y mataron a un muchacho afuera de mi casa ”, relató.

Ahora, curiosamente cerca de la pelea, yo voy para Puebla, amarro al lobo mexicano que tengo y mi esposa me dice ‘cuidado’. En eso veo a un chavo que viene con un tubo. (...) Alcancé a meter la mano, pero me pegó en la mano. Estoy bien, estoy sin problema. Carlos Trejo

El incidente ocurrió a pocos días del combate que protagonizará contra Adame en el evento Ring royale 2026, lo que llevó a Trejo a insinuar que el ataque podría estar relacionado con su participación en la pelea: “ Seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue a la pelea, pero voy a llegar ”, afirmó.

¿Cuándo será la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring royale 2026?

La pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame en el Ring royale 2026, evento organizado por Poncho de Nigris, para muchos es el evento estelar de la noche, dicho show también incluirá la participación de otras celebridades.

La batalla entre ambas personalidades será el próximo 15 de marzo, por lo que ya se encuentra casi a la vuelta de la esquina.

Entre los enfrentamientos confirmados destacan:



Aldo de Nigris (ganador de LCDLFM 2025) contra el actor peruano Nicola Porcella y,

Karely Ruiz contra la conductora Marcela Mistral.

