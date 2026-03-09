Carlos Trejo compró un lobo para echárselo a Alfredo Adame antes de su pelea; asegura: "¡Lo va a destrozar!”

Antes de enfrentarse en el ring contra su archienemigo Alfredo Adame, Carlos Trejo se compró un lobo de raza Calupoh para protegerse de cualquier altercado en caso de que su rival lo busque para intentar dañarlo, pues asegura que en el pasado sufrió un atentado por parte del actor.

Mira: Acusan a Carmen Salinas de rituales con niños y Alfredo Adame explota: “Es una aberración” ¿lo confirma?

¿Por qué Carlos Trejo compró un lobo para enfrentar a Alfredo Adame?

De acuerdo con lo que nos contó, el ‘Cazafantasmas’ dejó muy claro que no tendría reparo en meterle un ‘perro susto’ a Alfredo y en esto le ayudaría su amigo canino, a quien nombró Calupoh, igual que su raza:

Carlos Trejo “En 2006 recibí un atentado por parte de mi hermana, Norma (Q.E.P.D), y de Adame. Mataron en la puerta de mi casa a un muchacho. Este animalito va conmigo a todas partes. En el momento que se le ocurra a este enfermo hacerme algo, quien lo va a recibir es Calupoh. Lo va a destrozar”.

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame data de hace 22 años por diversas disputas y escándalos que ambos han protagonizado. Será el próximo 15 de marzo cuando se verán las caras en una pelea en la Arena Monterrey, evento organizado por poncho de Nigris (Ring Royale).

Mira: Carlos Trejo llama “ardido” a Alfredo Adame y asegura inventó rumores de VIH ¿por descubrir que su hijo es gay?

¿Cómo llegó Calupoh, el lobo de Carlos Trejo, a su vida y cuánto cuesta mantenerlo?

El autor del libro Cañitas Carlos Trejo, narró cómo llegó Calupoh a su vida: “Le había encargado el lobo a mi amigo Elías, que vive en Río Bravo. A través de un amigo en CDMX, que entrena animales para películas, me lo vendió. Cualquiera puede tener un perro, pero un lobo no. Su costo oscila entre 50 y 80 mil pesos”.

Carlos explicó que Calupoh recibe un buen adiestramiento: “Tiene 11 meses. Le doy el entrenamiento básico de ‘siéntate’, ‘agáchate’. También tiene un entrenador base. El lobo toma clases 3 veces por semana y cada una cuesta 10 mil pesos. Con ellas se pretende aumentar su temperamento y agresividad, solo por protección”.

En cuanto a su alimentación, Carlos nos dijo que le dan pollo y croquetas: “No requiere cuidados especiales. Es como si tuvieras un perro. Se le vacuna. Debe tener bastante actividad”.

Confesó que cuando su esposa, Mery, y él lo vieron por primera vez les dio algo de miedo. “Ahora que hubo luna llena, empezó a aullar. Hemos sentido mucha conexión. Teníamos 2 perros que murieron de viejitos. Ya no queríamos más mascotas, pero desde que lo vi me quedé impresionado. Tiene juguetitos y tenemos un perrito viejito que juega con él”.

Mira: ¿Exesposa de Carlos Trejo realmente murió de SIDA? Filtra acta de defunción de Sofía Cacheux

Carlos Trejo / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Se necesita permiso para tener un lobo? Carlos Trejo explica si esta raza mexicana puede adoptarse

Explicó que, a diferencia de otras razas, para adoptarlo no necesitó permisos especiales: “El lobo canadiense sí lo requiere. Hay que tener cuidado que no pruebe sangre, porque se vuelve agresivo. El lobo mexicano no, es un animal dócil”.

Finalmente, nos revela que escribió y lanzó una canción llamada “Alejandra”: “Está dedicada a Alejandra Guzmán, a quien vi en 2 ocasiones en los 80 y quedé impactado con su belleza. Me enamoré de ella. Pronto Calupoh tendrá cachorros con una loba y le regalaré uno a Alejandra, espero que lo entrene, la cuidará mucho, más que cualquier escolta. Por este medio se va a enterar. Espero poder llevarle serenata junto a mi lobo”.

Lee: Alfredo Adame revela que tuvo intimidad con Laura Bozzo, ¡tras años de pleitos!: así lo confesó en televisión

Carlos Trejo y Alfredo Adame / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cuál es la historia del lobo Calupoh?

Es una raza híbrida natural rescatada y estandarizada.

Se han encontrado restos de ellos en zonas arqueológicas como Teotihuacán y el Templo Mayor.

Los antiguos mexicanos cruzaban perros con lobos grises.

En 1999, la Federación Canófila Mexicana (FCM) lo reconoció como la tercera raza de perro mexicana, junto al Xoloitzcuintle y el Chihuahua.

Se pueden tener en casa, con ciertas condiciones. No es para vivir en un departamento.

Es leal, noble y convive con otros perros, si se les socializa desde cachorros.