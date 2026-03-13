¿José Ángel Bichir estaba en depresión? El oscuro VIDEO antes de supuestamente atentar contra su vida

La farándula mexicana se vio conmocionada después de reportarse que José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, fue hospitalizado de emergencia tras un presunto intento de quitarse la vida. Según informes preliminares, el actor, aparentemente, se habría aventado desde el tercer piso de su residencia en CDMX.

José Ángel Bichir / Redes sociales

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¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

Durante la tarde de este viernes 13 de marzo, el periodista Abraham Mojica informó que José Ángel Bichir, presuntamente, se arrojó desde el tercer piso de un inmueble en la colonia Narvarte Poniente, dentro de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Por su parte, el periodista C4 Jiménez filtró una imagen del actor tirado en el suelo tras el siniestro. Indicó que una vecina fue quien descubrió el cuerpo y, aparentemente, llamó a las autoridades. Los servicios de emergencia llegaron casi de forma inmediata para trasladarlo al hospital.

En tanto que Shanik Berman, a través de su cuenta de Instagram, reportó que el estado médico de José Ángel es catalogado como grave. Sufrió varias fracturas en el rostro y cuerpo.

“El hijo de @odiseobichir tan joven y precioso @joseangelbichir sufrió fracturas faciales, y cuadro de abdomen agudo al caer de un 3⁰ piso , está muy grave, rezamos por él. La imagen la puso la Fiscalía (y) Carlos Jiménez, el mejor periodista de criminología en México, ya que así lo encontraron cuando cayó desde lo alto, está muy grave”, indicó.

A través del programa ‘De primera mano’, la conductora Érika González mencionó que la mamá de la celebridad estaba presente cuando, presuntamente, Bichir decidió aventarse. La influencer ‘Chamonic3’ añadió que la madre y el actor, presuntamente, estaban discutiendo porque él no quería tomarse sus medicamentos.

“Se informa que su madre se encontraba en el lugar de los hechos y lo identificó ante las autoridades. (...) Presuntamente el actor voluntariamente se habría lanzado al vacío. (...) Es información oficial” Érika González

José Ángel Bichir / Redes sociales

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Filtran último video de José Ángel Bichir antes de presuntamente atentar contra su vida

A raíz de lo ocurrido, se ha viralizado el último video que José Ángel Bichir compartió en Instagram. La publicación data del 6 de diciembre de 2025. En el material, se puede ver al joven en lo que parece ser el exterior de una casa.

No dice palabras y solo se limita a sonreir de una forma que muchos consideran “triste”, a la par que hizo un movimiento como si se estuviera “aventando” de algún lugar. La grabación concluye con él saliendo de cuadro.

El post no tiene ninguna descripción, pero tras el siniestro se llenó de comentarios de colegas y amigos que le desearon todo lo mejor en su recuperación. Algunos usuarios que se dijeron ser cercanos a él afirmaron estar afectados por la noticia y se preguntaron si pudieron hacer algo para “evitar la tragedia”.

Ahora que se hizo viral, muchos teorizan que su publicación tenía un significado más profundo. Se piensa que era su forma de decir que algo no estaba bien a nivel emocional. Su familia no ha querido dar declaraciones hasta el momento.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir Nájera

Actualmente tiene 37 años.

Es hijo del también actor Odiseo Bichir. También es hermano de Demian y Bruno Bichir.

Ha estado en varios proyectos importantes como: ‘El señor de los cielos’, ‘A la mala’ y ‘La Guzmán’.

Ha trabajado como productor y director de algunos proyectos independientes.

Su último trabajo fue la película ‘El viaje de Luciano’, lanzada en 2025.

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