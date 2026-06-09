Papá de Pablo Lyle grave de salud tras accidente e incurable enfermedad, revelan: “La familia espera lo peor”

Pablo Lyle, actor que actualmente cumple una condena en prisión por homicidio imprudencial, vuelve a ser el centro de la conversación. Y es que recientemente se reportó que su papá estaría lidiando con complicaciones graves de salud. Según se dice, su familia ya espera “lo peor”.

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Familia de Pablo Lyle preocupada por la salud del padre del actor / Redes sociales

¿Qué le está pasando al papá de Pablo Lyle?

Hace poco más de un año, la familia de Pablo Lyle viajó a Estados Unidos para visitar al actor en la cárcel. En ese entonces, todo parecía ir bien y el padre de la celebridad, aparentemente, gozaba de buena salud.

Las cosas habrían cambiado recientemente. A través de su pódcast, la periodista Inés Moreno informó que hace algún tiempo había entrevistado al papá del actor. No obstante, el resto de la familia le habría pedido que no sacara la conversación a la luz hasta que Pablo fuera liberado.

Si bien se ha dicho que la salida del protagonista de ‘Mi adorable maldición’ podría estar pactada para finales de este año, Moreno reportó que la salud del señor se habría complicado en los últimos meses. Según dijo, esto se debería al Alzheimer que le diagnosticaron.

“Tengo malas noticias. Desde hace dos años, el papá de Pablo padece de Alzheimer. No tuvo más remedio la familia que enviarlo a un centro de cuidados”. Inés Moreno

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El estado de salud del padre de Pablo Lyle HOY 9 de junio

Inés Moreno también mencionó que, en estos días, el papá de Pablo Lyle habría sufrido una grave caída. Contó que Sylvia, hermana del actor, se trasladó a Mazatlán, lugar donde vive el señor, para cuidarlo.

Aunque no dio mayores detalles, resaltó que, al parecer, estaría muy grave y la familia ya espera “lo peor” en estos momentos.

“En estos días, el señor tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave. Están esperando lo peor, pero la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo a ver con vida a su papá. Su hermana está ahorita en Mazatlán, en cuidado de su papá, pero están esperando lo peor”, puntualizó.

Finalizó recordando que, cuando lo entrevistó, el señor lucía muy lúcido y hablaba muy bien de Pablo. También expresó su deseo de que Pablo pueda ver a su papá una última vez: “Me duele mucho dar esta noticia”, resaltó.

Papá de Pablo Lyle se habría caído / Redes sociales

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?

Como se sabe, Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional en 2023. Esto, luego de que se viera involucrado en un altercado vial en 2019, en Miami. Dicha pelea acabó con la vida de Juan Ricardo Hernández, un adulto mayor.

Se le acusó de homicidio imprudencial. Aunque no hay una fecha tentativa de liberación, se dice que podría salir a finales de este 2026 o a principios de 2027 por buen comportamiento.

Si bien no se sabe más de este asunto, el productor Juan Osorio dijo estar dispuesto a ofrecerle trabajo. En su momento, Osorio señaló que Pablo merece una “segunda oportunidad”.

“Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía. Yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”, dijo Juan en un encuentro con la prensa.

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