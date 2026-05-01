¿Qué ha pasado con Pablo Lyle? Revelan cómo está actualmente tras ir a la cárcel por homicidio involuntario

A principios de 2023, Pablo Lyle fue condenado por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de la tercera edad. Actualmente, se encuentra cumpliendo su sentencia en una prisión de Florida.

Su caso volvió a ser tendencia en las últimas semanas después de que Juan Osorio sugiriera que podría salir este año. El productor se dijo dispuesto a darle trabajo en algún proyecto. En medio de todo esto, otro actor revela cómo está Lyle en estos momentos y todo lo que sabe acerca de su posible liberación, ¿Pablo volverá a la televisión este 2026? Te contamos los detalles.

Pablo Lyle / Mezcalent

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¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

El caso de Pablo Lyle se remonta a 2019. Tanto él como su familia iban rumbo al aeropuerto de Miami cuando se vieron involucrados en un altercado vial. El actor comenzó a discutir con Juan Ricardo Hernández, otro conductor, y, en algún punto, se bajó de su vehículo y lo golpeó.

El hombre de 63 años falleció días después del altercado por la gravedad de sus lesiones. La celebridad fue detenida y arrestada bajo el cargo de homicidio involuntario. El proceso legal se alargó debido a la pandemia por Covid-19.

En octubre de 2022, un jurado lo encontró culpable por el delito de homicidio involuntario. En febrero de 2023, fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional. Además, se le dictó cumplir con 500 horas de servicio comunitario y tomar clases para el control de la ira.

La vida de Lyle cambió para siempre. Y es que no solo fue a prisión, sino que también se divorció de Ana Araujo, la madre de sus dos hijos. Pese a la separación, Ana ha dicho estar al pendiente del caso y de su posible salida para este año.

Pablo Lyle / Mezcalent

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Así se encuentra Pablo Lyle actualmente

En un encuentro con los medios, el actor Giuseppe Gamba, quien es muy cercano a Pablo Lyle y su familia, contó detalles sobre cómo se encuentra su colega actualmente. Mencionó que la celebridad se encuentra muy tranquila y en un proceso de “transformación”.

“Sé que afronta todo en su vida con la mayor dignidad. Sé que es un tipo que va a encontrar la forma de dar la vuelta a las cosas en la vida. He podido hablar con algunas personas de su familia. Me han comentado lo tranquilo que están con la persona en la que Pablo se está convirtiendo porque, al final de cuentas, de eso se trata la vida, aprender de nuestros errores”. Giuseppe Gamba

Aunque señaló desconocer si realmente Pablo saldrá este año de prisión, se dijo muy feliz de que Juan Osorio esté dispuesto a darle trabajo una vez que salga, reiterando que el actor, pese a todo, está tranquilo y bien.

“Juan y Pablo se quieren mucho. Pablo siempre estuvo muy agradecido con él porque le dio su oportunidad en ‘Una familia con suerte’. Son dos personas que se quieren mucho. Si alguno de ustedes tiene el placer de conocerlo, es un güey muy amoroso, muy buena onda y creo que Juan tuvo la oportunidad de ver eso. México tiene un historial de ídolos que se han equivocado y los han perdonado”, expresó.

Cabe destacar que, hasta el momento, no hay un anuncio oficial que indique que Pablo saldrá en diciembre de este año. No obstante, en su momento, la ex del actor mencionó que podría ser una posibilidad muy grande.

¿Quién es Pablo Lyle?

Pablo Lyle López

Actualmente tiene 39 años.

Comenzó su carrera en 2006, con el melodrama ‘Código postal’.

También se le ha visto en otros proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Una familia con suerte’ y ‘Mujeres asesinas’, entre otros.

Su última aparición en televisión fue en ‘Mi adorable maldición ’.

’. Se espera que pueda salir de prisión en diciembre de 2026 o a inicios de 2027.

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