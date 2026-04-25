Actor mexicano que triunfó en el cine nacional, fue condenado a prisión por abuso ya salió y ¡busca trabajo!

Un actor mexicano tuvo un gran éxito durante su infancia, participando en varias películas a temprana edad, durante la época de los 50s y 60s. Su vida cambió tras haber sido enviado a prisión al ser encontrado culpable de abusar de sus propios hijos. ¿De quién se trata?

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¿Qué actor mexicano de los 60s fue sentenciado a prisión por abuso?

Cesáreo Quezadas Cubillas, conocido en el mundo del espectáculo como “Pulgarcito”, triunfó a lo largo de dos décadas en el cine nacional, siendo parte de importantes elencos como una figura infantil.

Cesáreo Quezadas Cubillas fue señalado por el delito de violación equiparada en agravio de algunos de sus hijos, de acuerdo con los reportes que se dieron a conocer en su momento.

Se calcula que el actor ingresó a prisión en el 2003, luego de que finalizara el proceso legal que lo llevó hasta esas instancias.

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Cesárero Quezada Cubillas en su papel de “Pulgarcito” / Redes sociales

¿Cuándo fue liberado el actor Cesáreo Quezadas Cubillas, mejor conocido como “Pulgarcito”?

Cesáreo Quezadas Cubillas “Pulgarcito” fue liberado en el 2021, luego de cumplir su sentencia por violación. Lejos de intentar quedar en el olvido, el actor hizo un intento por reintegrarse al trabajo, pero fuera de los escenarios.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el histrión de 75 años compartió los obstáculos que enfrentó desde su salida de prisión:

“ Pues si no eres moneda de oro, pues ni modo deben entender que cada persona tiene el derecho de criticar o acusar este expresidiario y todos lo que salen de allá nosotros que hemos salido de allá tenemos ese tipo de estigma… y más por eso tipos de delitos así dejan ”, resaltó.

Por otra parte, relató que en prisión aprendió algo de inglés, motivo que lo llevó a pensar en convertirse en guía turístico en Mérida:

Adquirir un auto lo más reciente posible para que sea cómo para llevar al turismo a pesar en lugares hermosísimos. (...) Solito en mi celda me ponía a estudiar inglés por internet y ya lo entiendo. Cesáreo Quezada Cubillas “Pulgarcito”

A la fecha no han habido más noticias sobre el actor, solo en aquel lejano 2022 cuando reapareció en busca de oportunidades.

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Cesáreo Quezada Cubillas “Pulgarcito” en prisión / YT: Imagen Entretenimiento

¿Cuál es la trayectoria de Cesáreo Quezadas Cubillas “Pulgarcito”?

Cesáreo Quezadas Cubillas, mejor conocido como “Pulgarcito”, es un actor mexicano que alcanzó la fama internacional durante su infancia, siendo una de las figuras infantiles más queridas del cine nacional durante las décadas de 1950 y 1960.

Su reconocimiento llegó con Pulgarcito, una adaptación del clásico cuento infantil, donde interpretó al personaje principal.

Durante esa etapa, compartió pantalla con grandes figuras del cine mexicano, entre ellas Cantinflas, con quien participó en la película El padrecito, una de las comedias más recordadas del cine nacional.

Aquí los demás filmes donde participó:



El pequeño gigante ,

, La edad de la inocencia ,

, El niño y el muro y,

y, La vida de Pedro Infante.

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