Actor fue condenado a 32 años de prisión por intentar quitarle la vida a su exnovia, ¡la apuñaló 20 veces! FOTO
De acuerdo con lo reportado, la víctima pasó por muchas cirugías reconstructivas y usó tubos de alimentación para seguir viviendo. Te contamos los detalles.
Recientemente, se confirmó la sentencia contra Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’ (Cómo conocí a tu madre), por intentar matar a su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn, en mayo de 2024. Te contamos todos los detalles.
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Así fue el ataque de Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’, contra su exnovia
Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’, entró a la casa de su exnovia, Allie Sheorn, en California y la atacó con un cuchillo. La madre adoptiva de la maquillista fue quien llamó a emergencias y alertó que estaba en “estado crítico”.
De acuerdo con el dictamen de las autoridades, la víctima habría recibido, al menos, 20 puñaladas que pusieron en riesgo su vida. Tenía heridas en el cuello, brazo y abdomen. Allie fue trasladada al hospital y afortunadamente lograron salvar su vida.
En tanto que la celebridad huyó de la escena. Se reportó que intentó entrar a México. No obstante, fue detenido al poco tiempo en un puesto de control fronterizo en Texas. Las autoridades le imputaron los cargos de intento de asesinato, violación, allanamiento y violencia doméstica.
Durante el juicio, Allie indicó que esta no era la primera vez que Nick la atacaba. Afirmó que había roto una orden de restricción hasta cuatro veces. Lo acusó de haberle causado una conmoción cerebral, abusar de ella e intentar estrangularla.
Al final, el jurado lo halló culpable de todos los cargos y tendrá que cumplir una condena de 32 años en prisión. Según se reporta, Pasqual se mostró arrepentido a lo largo de las audiencias.
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¿Cómo fue la relación entre Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’, y Allie Sheorn?
Pese a que ambos eran famosos, no se sabía mucho de su relación. Algunos medios indican que iniciaron su noviazgo entre 2023 e inicios de 2024. Ambos se conocieron durante las grabaciones de ‘Rebel Moon’.
Solo duraron unos meses. Se reportó que ella decidió dejarlo tras darse cuenta de sus comportamientos violentos. Sin embargo, Nick insistió, a pesar de que había una orden de alejamiento en su contra.
Se desconoce cuánto duró su noviazgo exactamente. Allie tampoco ha querido dar muchos comentarios al respecto. Se sabe que, tras el ataque, se sometió a 14 cirugías y, durante un tiempo, dependió de asistencia respiratoria y tubos de alimentación para sobrevivir.
¿Quién es Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’ condenado por intentar matar a su exnovia?
Nick Pasqual es un actor estadounidense famoso por participar en un episodio de ‘‘How I Met Your Mother’. Actualmente tiene 36 años y se le ha visto en varias producciones de renombre como:
- ‘Rebel Moon’
- ‘Archivo 81’
- ‘Gone’
- ‘Poor Paul’
Siempre se mantuvo hermético en cuanto a su vida privada, por lo que se desconoce si tiene hijos. Según su ex, Nick es un hombre peligroso y violento.
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