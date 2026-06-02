Reaparece famoso actor de Amor en custodia tras diagnostico de cáncer y bancarrota ¿volverá a la televisión?

Un actor recordado por su participación en la telenovela Amor en custodia y en Mujer, casos de la vida real, reapareció y compartió detalles sobre la terrible enfermedad que enfrentó que lo alejó de los foros de televisión.

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¿Qué actor reapareció tras abandonar la actuación?

Carlos Eduardo Torres Anaya, actor que alcanzó reconocimiento entre el público por protagonizar la telenovela La hija del jardinero de TV Azteca y posteriormente dar vida a Felipe Valenzuela en la serie La Doña, reapareció.

El famoso actor de El señor de los cielos y que interpretó a Pedro en Amor en custodia habló sobre el padecimiento que enfrentó y el proceso médico que lo llevó a permanecer bajo atención especializada.

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Carlos Torres revela cómo se encuentra tras superar un cáncer de próstata. / IG: @carlostorresactor

¿Qué enfermedad tenía Carlos Torres?

En agosto de 2023, Carlos Eduardo Torres Anaya compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el actor habló sobre las emociones que experimentó tras conocer la noticia y describió cómo enfrentó ese momento a nivel personal.

“Hola, tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, dijo el actor en aquel entonces.

Después de dar a conocer su diagnóstico, el actor inició el tratamiento médico correspondiente y fue sometido a una cirugía para extirpar el tumor.

Tras la intervención, compartió información sobre su evolución y agradeció el acompañamiento del personal médico que participó en su atención, así como las muestras de apoyo que recibió por parte de familiares, amigos y seguidores durante ese proceso.

Meses más tarde, a finales de octubre de 2023, Carlos Eduardo Torres reapareció públicamente para actualizar su estado de salud. En esa ocasión, habló sobre la etapa que atravesaba tras la operación y aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de su recuperación.

“Sus muestras de apoyo me sacaron la enfermedad de mi cuerpo, y ahora todo lo que viene a mi vida es enorme”, comentó al referirse al respaldo que recibió durante su tratamiento.

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Carlos Torres compartió detalles de la etapa que atraviesa luego de su tratamiento médico. / IG: @carlostorresactor

¿Qué dijo Carlos Torres tras reaperecer y cuál es su estado de salud?

Durante su asistencia a la presentación de Ícaro, espectáculo del artista italiano Daniel Finzi Pasca en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco, Carlos Torres compartió para Publimetro detalles sobre la etapa que atraviesa actualmente tras los problemas de salud que enfrentó.

El actor explicó que decidió regresar a Guadalajara, su ciudad natal, siguiendo una recomendación médica y señaló que este cambio le ha permitido enfocarse en su bienestar.

“Súper bien, yo soy de aquí. Yo soy de Guadalajara, me fui por mi carrera 30 años a la Ciudad de México. Y ahora por recomendación del médico me dijo: ‘Vete un ratito para allá’. Y estoy muy bien, estoy renovando energías y viviendo una nueva etapa”. Carlos Torres.

Al ser cuestionado sobre un posible regreso a los escenarios y foros de televisión, Torres aseguró que aún no existe un proyecto concreto, aunque mantiene el interés de retomar sus actividades profesionales cuando se presente la oportunidad.

“De momento todavía no hay nada definido. Pero sí, es lo que sé hacer, lo hago bien según lo que me dice el público. Lo disfruto. Y sí, la intención es, si las puertas se vuelven a abrir, volver a los foros y volver a los escenarios. Con mucho gusto”, destacó Torres.

El actor también habló sobre su relación con las redes sociales y reconoció que decidió mantenerse alejado durante un tiempo. Sin embargo, señaló que continúa recibiendo mensajes de personas interesadas en saber cómo se encuentra.

“Sí, yo me distancié un poco de las redes sociales. Por diversas razones. Pero sí, la gente me sigue preguntando, la gente me sigue mostrando su afecto, su cariño, su interés. Preguntan: ‘Carlos, ¿cómo estás?’. De pronto que me vuelvo a asomar, ha sido una pausa larga en las redes sociales. Pero me vuelvo a asomar y veo que alguien pregunta: '¿Alguien sabe de Carlos?, ¿qué pasó?, ¿dónde está?’. Y entonces les contesto”. Carlos Torres.

Carlos Torres se mantiene alejado de los escenarios tras padecer cáncer, enfermedad que también padeció un actor de la telenovela Corona de lágrimas, y estar en bancarrota, pero no descarta regresar a las producciones y los foros. Sin embargo, no dio más detalles sobre su estado de salud.

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