Mariachi mexicano de luto: Anuncian muerte de colaborador de Juan Gabriel tras perder la batalla contra enfermedad

A más de un año de la muerte de Rigoberto Alfaro, reconocido guitarrista y arreglista que formó parte del legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán, la agrupación sufre una nueva pérdida.

La música mexicana está de luto tras darse a conocer la muerte otro integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán, una agrupación ampliamente conocida a lo largo y ancho del país. Te contamos los detalles.

Muere integrante del Mariachi Vargas / Canva

¿Qué integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán murió recientemente?

Hace unas horas se confirmó la muerte de Ángel López Jiménez, violinista e integrante del legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán, quien murió a los 39 años de edad.

La noticia fue revelada en las redes sociales de la agrupación, despidiendo a López Jiménez con un conmovedor mensaje que generó miles de reacciones de fans y colegas:

Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle. Comunicado Mariachi Vargas de Tecalititlán

La agrupación también envió condolencias a familiares y amigos del músico, agradeciendo su contribución al prestigio internacional del mariachi mexicano.

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Mariachi Vargas de Tecalitlán anuncia muerte de integrante / IG: mariachivargasoficial

¿De qué murió Ángel López, violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Aunque el Mariachi Vargas no reveló oficialmente las causas de su fallecimiento, días antes había trascendido que Ángel López enfrentaba una complicada lucha contra el cáncer.

El pasado 20 de mayo se difundió una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, en la que amigos y colegas solicitaron apoyo económico para cubrir los elevados gastos médicos.

Hoy, Ángelito enfrenta una de las batallas más difíciles: un diagnóstico de cáncer que requiere tratamientos costosos y cuidados especiales. Además de ser un artista excepcional, es papá de 3 hijos, quienes lo aman profundamente y dependen de él. GoFundMe para Ángel López

Hasta el momento de su muerte, la meta ya iba a la mitad, pues se han reunido más de 9 mil dólares, de los 18 mil que se tienen como objetivo.

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GoFundMe para Ángel López, integrante de Mariachi Vargas / GoFundMe

¿Quién era Ángel López, el violinista que tocaba mariachi?

Ángel López Jiménez construyó una sólida trayectoria dentro de la música regional mexicana. Gracias a su talento con el violín y a sus habilidades vocales, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

A lo largo de su carrera compartió escenario con importantes artistas de la música mexicana e internacional, entre ellos Juan Gabriel, Pablo Montero, Camila Fernández y el grupo español Mocedades.

El Mariachi Vargas de Tecalitlán, fundado en 1898 por Gaspar Vargas López, es considerado una de las agrupaciones más importantes en la historia del género. A lo largo de más de un siglo ha acompañado a figuras como:



Jorge Negrete,

José Alfredo Jiménez,

Lola Beltrán y

Pedro Infante.

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