Ventaneando y Mónica Castañeda de luto: interrumpen transmisión EN VIVO de noticias para anunciar triste pérdida

El mundo de los espectáculos amaneció de luto este 29 de mayo luego de que se diera a conocer una dolorosa pérdida relacionada con una de las figuras más reconocidas de Ventaneando. A través de redes sociales, el famoso programa de TV Azteca compartió un mensaje que de inmediato generó conmoción entre seguidores, compañeros y famosos, quienes comenzaron a enviar mensajes de apoyo y condolencias.

Además de Ventaneando, otras cuentas oficiales de TV Azteca y colegas de la conductora también reaccionaron ante el difícil momento que enfrenta la periodista, quien hasta ahora no ha emitido declaraciones personales sobre esta irreparable pérdida

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En ‘Ventaneando’ lamentaron la muerte de la mamá de Cecilia Galliano / YT: Ventaneando

¿Quién murió y por qué Ventaneando está de luto HOY 29 de mayo?

La persona que murió fue Norma Castañeda, hermana de la conductora y periodista Mónica Castañeda. La noticia fue confirmada durante la mañana de este 29 de mayo a través de las redes oficiales de Ventaneando, donde compartieron un emotivo mensaje dedicado a su compañera.

El programa escribió:

“En #Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.⁣ Descanse en paz.” Ventaneando

La publicación de Ventaneando rápidamente se llenó de mensajes de apoyo hacia la conductora, quien ha formado parte del programa durante años y se ha ganado el cariño del público por su estilo directo y profesional.

Poco después, Azteca Noticias también confirmó la muerte de Norma Castañeda y se sumó a las condolencias para la periodista y su familia en este complicado momento.

Fue mediante las cuentas oficiales de TV Azteca donde se confirmó públicamente la noticia del fallecimiento de Norma Castañeda. Tanto Ventaneando como Azteca Noticias compartieron mensajes dedicados a Mónica Castañeda, dejando claro que toda la televisora se encontraba acompañando a la conductora en su duelo.

“En TV Azteca nos unimos a la pena que embarga a nuestra compañera Mónica Castañeda (@mocastaneda) y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermana, Norma Castañeda. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”. Azteca Noticias

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En TV Azteca nos unimos a la pena que embarga a nuestra compañera Mónica Castañeda (@mocastaneda) y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermana, Norma Castañeda. 🕊️



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos pronta resignación ante esta… pic.twitter.com/aTgVXrOyc4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

¿Cuál fue la causa de muerte de Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda de Ventaneando?

Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento de Norma Castañeda, por lo que la familia ha manejado la situación de manera privada.

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¿Quién es Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando?

Mónica Castañeda es una periodista y conductora mexicana ampliamente reconocida por su trabajo en Ventaneando, programa de espectáculos donde se consolidó como una de las figuras más importantes del entretenimiento en televisión mexicana.

La conductora estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y comenzó su carrera en TV Azteca participando en contenidos noticiosos y políticos. Con el paso del tiempo logró integrarse al equipo de Ventaneando como reportera y posteriormente se convirtió en conductora titular.

Su presencia en el programa tomó aún más relevancia tras la salida de Atala Sarmiento en 2018, momento en el que Mónica Castañeda asumió un papel más fuerte dentro de la emisión encabezada por Pati Chapoy.