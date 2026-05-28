¡Linet Puente desea el lugar de Pati Chapoy en Ventaneando! ¿Se ‘desgreña’ con la Choco por el puesto?
Linet Puente se dijo interesada en la silla de Pati Chapoy en Ventaneando, pese a que Jimena, la Choco, es la primera opción.
Durante 30 años, Pati Chapoy ha programa de espectáculos Ventaneando; sin embargo, ha declarado públicamente que le gustaría preparar a Jimena Pérez ‘la Choco’ para que sea su sucesora. Ante esto, Linet Puente nos confiesa que a ella también le agradaría ser la elegida: “No es un tema de levantar la mano, es lo que ella decida. Sí me gustaría ese lugar, todos quisiéramos tenerlo, pero yo me siento honrada de estar con Pati”.
¿Qué dijo Linet Puente sobre ser la conductora principal de Ventaneando?
Linet Puente, quien sufrió un accidente automovilístico junto a su hijo recientemente, dijo:
“Yo creo que Pati sabe lo que quiere para el día de mañana. Al final, si es ‘Choco’ o es quien sea, será un lugar bien tomado. Todos somos compañeros y hemos estado ahí. Hace poco fuimos a una entrevista con Yordi Rosado y ella dijo: ‘Quien se quede, al final del día, es parte de la sala de Ventaneando’. Cuando ella se va, se queda Pedro. Y Cuando él se va, nos rolamos entre todos la conducción principal. Cuando me ha tocado, feliz de la vida lo hago. Todos lo hemos hecho y cualquiera lo podría realizar maravillosamente”
Insistió en que no quiere pensar en el futuro, porque luego hay sorpresas.
En el programa de Yordi bromearon sobre la posibilidad de hacer un reality show para elegir al sucesor de la titular del programa, a lo que Linet se refirió también en broma: “Sería lo máximo desgreñándonos por el lugar de Pati. No creo que pase, pero no sé, estaría chistoso”.
¿Los conductores se pelearán por el lugar de Pati Chapoy en Ventaneando?
Lo que sí tiene claro es no tocar el tema de la sucesión con sus compañeros de Ventaneando:
“Sería irrespetuoso estarnos peleando la silla de Pati con ella ahí. Además, la vemos tan bien, está perfecta, ya quisiera yo tener su salud un fin de semana. Le decimos: ‘Tú eres eterna, no te puedes morir ni retirar nunca’.Yo la veo tan entera que no la veo para dónde ni para cuándo se quiera ir”.
Pero... en caso de no ser la elegida ¿se iría de Ventaneando? “No, para nada. Si el día de mañana Pati falta, muchas cosas se van a mover... Cuando me ha tocado la conducción principal, se siente padrísimo, te dan nervios, estás acostumbrada a que Pati abra de una manera el programa y tú dices: '¿Cómo la abro siendo yo?’, porque además he conducido otros programas y siempre respetando el lugar de Pati”, compartió.
¿Qué dijo Linet Puente sobre su nuevo noviazgo tras infidelidad de su exesposo?
Por otra parte, tras atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida, al descubrir la infidelidad del padre de su hijo en 2020, Linet Puente nos habló de que vuelve a darse una oportunidad en el amor... aunque esta vez con discreción y bajo llave. “Sí, salgo con alguien, pero es algo que tengo muy guardadito”, reveló.
“Llevamos un rato saliendo, pero después de todo lo que viví hoy ya me lo tomo con más paciencia. Ya cuando diga: ‘Sí, me lo voy a quedar’, entonces ya se los presento, pero por el momento sí es algo que tengo muy guardadito. Tampoco es algo muy formal, por lo mismo, o sea, no es que no sea formal, más bien no estoy corriendo”
Y es que la periodista de espectáculos ya no quiere repetir errores del pasado, por lo que ahora prefiere ir con calma, sobre todo por su hijo, pues nos contó que, en una relación anterior, su pequeño ya se había encariñado con el susodicho y eso la hizo ser más cautelosa en cómo llevar sus relaciones amorosas.
“Salí con alguien que tenía un hijo chiquito también, y mi hijo y él se llevaban perfecto. Dejamos de salir a los 4 meses y los niños ya estaban muy unidos. Entonces también dices: Ya no puedes pensar solo en ti, eso es lo difícil”, agregó.
¿Quién es la pareja de Linet Puente?
Aunque su hijo ya conoce al galán y conviven, la conductora ha preferido manejarlo con naturalidad y sin etiquetas: “Se conocen, porque yo no oculto nada, pero me gusta que las cosas vayan poco a poquito. (Mi hijo) sabe que somos amigos, pero no es tonto”, dijo entre risas.
Y sobre si le gustaría ya vivir juntos, compartió: “Me encantaría hacerlo, tengo muchas ganas, pero vamos poco a poco”.
Finalmente, destacó que esta relación se caracteriza por la libertad y la falta de exigencias, como estar en momentos importantes.
“No (me exige nada), para nada, al contrario. También el es así de: ‘Vamos poco a poco’, pero está en muchos otros momentos. No necesita estar siempre con toda la gente, pero en algún momento pasará (que aparezcan juntos públicamente) y, si no, será con otro”
Eso sí, dijo que no le gustaría brincar de una relación a otra: “Tampoco quiero que pase eso de que: ‘Ahora ya está con este y ahora con aquel"".
¿Cómo inició la historia de amor de Linet Puente y su novio?
En Somos brutalmente honestas, donde participa, contó: “Nos encontramos en un evento. Ese día iba escotada, de esos días que sales de tu casa y dices: ‘Me veo hot, con la autoestima arriba’. Ya nos conocíamos de toda la vida. Nos saludamos, me pidió mis datos, nos despedimos y mi amigo me dijo: ‘Qué guapo (está), pero le respondi: ‘Creo que está con alguien más’, porque ya había medio sondeado el asunto”, dijo.
“Al día siguiente, me escribió: '¿Cuándo nos vemos?’, y le respondí: ‘Déjame ver mis llamados. Voy a dar ese pequeño paso’, y le dije: Puedo el miércoles’. Fue una muy buena cita de 4 horas”
“No lo besé en la primera cita, pero en la segunda sí. Al día siguiente, nos vimos otra vez y nos dimos más besos. Él, hoy a la fecha, me dice que ese día de verdad me vio y dijo: ‘Qué guapa se ve””, contó Linet Puente, conductora de Ventaneando, quien fue comparada con Cazzu.