¿Quién es el ex de Linet Puente? Pati Chapoy se indigna tras revivir infidelidad a la conductora en Ventaneando

Durante años, Linet Puente mantuvo en privado uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Sin embargo, una reciente emisión de Ventaneando cambió todo. La periodista decidió contar, sin filtros, cómo descubrió la infidelidad de su entonces pareja, el productor Carlos Luis Galán, y la humillante actitud que él tuvo mientras ella recogía sus cosas con el corazón destrozado.

El relato fue tan crudo y detallado que Pati Chapoy no pudo ocultar su indignación, interrumpiendo en varias ocasiones para lanzar comentarios que se volvieron virales.

Mira: Linet Puente revela que estuvo a punto de casarse, pero ¡se arrepintió! ¿Infidelidad?

TVNotas lo descubrió primero: Así se supo del truene de Linet Puente y Carlos Luis Galán

A principios de diciembre de 2020, TVNotas, en su edición 1245, dio a conocer que Linet Puente y Carlos Luis Galán, productor y padre de su hijo, ya estaban separados. En aquel momento, se informó que el rompimiento se debió a una infidelidad con una compañera de trabajo, identificada como Liz Basaldúa.

La noticia salió antes de que la conductora lo confirmara públicamente, y una semana después, una amiga cercana a Linet reveló el duro momento emocional por el que atravesaba.

“Está devastada, no para de llorar, pasa por una fuerte depresión, hasta está tomando terapia por videollamadas”, compartió la fuente, asegurando que aunque Linet intentaba mostrarse fuerte en pantalla, fuera del foro la situación era completamente distinta.

En ese entonces, también se reveló que Linet había revisado el celular de su pareja y encontrado mensajes comprometedores, coqueteos subidos de tono y fotografías en actitud íntima.

“¡Linet se quedó helada!” Fuente de TVNotas

Con el paso del tiempo, la información publicada por TVNotas fue confirmándose… y años después, Linet decidió contar su versión con todo detalle.

Te puede interesar: Pati Chapoy responde a comparación entre Linet Puente y Cazzu: “No recibe los millones que recibe la argentina”

¿Cómo descubrió Linet Puente la infidelidad de Carlos Luis Galán, el padre de su hijo?

Linet Puente decidió romper el silencio durante una reciente emisión de Ventaneando, cuando el programa abordaba el tema de infidelidades dentro del medio artístico. En medio de la conversación, la conductora sintió que era momento de hablar y compartir, por primera vez en televisión, cómo descubrió el engaño que terminó con su relación.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó con una sensación difícil de explicar. Durante aproximadamente 15 días, Linet notó que el comportamiento de su pareja había cambiado: llegaba tarde a casa, pasaba más tiempo fuera y se mostraba distante.

“Yo ya tenía como 15 días sintiéndolo raro cuando llegaba a casa”, explicó frente a cámaras. Aun así, decidió justificarlo por las exigencias laborales de ambos y porque su hijo era apenas un bebé de año y medio, lo que hacía que ella también estuviera absorbida por la maternidad.

El punto de quiebre llegó un fin de semana, cuando él salió a supuestamente “comer con amigos” alrededor de las cinco de la tarde y dejó de responder mensajes durante horas: “Es un dolor en el estómago, te lo juro”, confesó Linet al recordar ese presentimiento que no pudo ignorar.

Linet Puente en Ventaneando

Aunque aclaró que no es una persona que revise teléfonos ni redes sociales, esa noche algo cambió.

“Yo no soy esa persona loca que revisa redes sociales, pero ese día se me metió lo tóxica” Linet Puente

Revisó historias de Instagram y encontró inconsistencias que aumentaron sus sospechas. Días después, durante un viaje familiar a Houston, Linet tomó la decisión definitiva. Cuando él se quedó dormido, revisó su celular, del cual conocía la contraseña, ya que ambos tenían acceso a los dispositivos del otro.

“El que busca encuentra”, dijo con contundencia al narrar cómo descubrió los mensajes que confirmaron la infidelidad: “Te voy a extrañar”, “Solo pienso en ti”, “Gracias por una noche maravillosa”.

Con las manos temblando y el corazón destrozado, reenviaba las pruebas a su propio teléfono.

“Los primeros mensajes están borrosos de que me temblaba la mano” Linet Puente

Cuando finalmente lo confrontó, él negó todo, intentó volver a dormirse y la hizo sentir fuera de control. “Me persiguió por toda la casa… me decía: ‘estás loca’”, contó Linet, visiblemente afectada, dejando al foro en silencio.

Linet Puente en Ventaneando

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy en Ventaneando tras escuchar el testimonio de Linet Puente?

El relato de la conductora Linet Puente fue tan fuerte que Pati Chapoy no pudo quedarse callada. El momento que más indignación provocó fue cuando Linet contó lo que ocurrió después de la separación, cuando su ex regresó por sus cosas.

“Llegó a hacer las maletas, las abrió de par en par y cantaba tararara mientras guardaba sus cosas… y yo sentada en las escaleras”.

De inmediato, Chapoy interrumpió:

“¿Sabes qué hubieras hecho en ese momento? Aventarle todas sus cosas por la ventana hacia la calle”. Linet Puente

Visiblemente alterada, Pati coincidió en que el productor ya tenía todo planeado y al finalizar el relato comentó, exhausta: “Hasta me agoté”.

Para Chapoy, no hay duda de que el ex de Linet se arrepentirá algún día de haberse ido y de haber dejado atrás a su hijo.

Por si te lo perdiste: Linet Puente, a seis años de su divorcio, piensa demandar a su exesposo por pensión alimenticia

¿Quién es Carlos Luis Galán, ex de Linet Puente, qué hace ahora y qué pasó con su trabajo?

El ex de Linet Puente es Carlos Luis Galán, productor de televisión de origen venezolano y padre de su hijo. Durante su relación con la conductora, Galán trabajó en El Heraldo Televisión, donde llegó a ocupar un puesto directivo dentro del área de información y contenidos.

Sin embargo, tras hacerse pública la infidelidad que terminó con su relación y el escándalo mediático que se generó, diversos medios de espectáculos reportaron que Carlos Luis Galán fue despedido de El Heraldo TV.

Tras su salida del medio y la ruptura con Linet Puente, Galán rehízo su vida en Estados Unidos. De acuerdo con la propia conductora, actualmente vive en Dallas desde hace aproximadamente un año.

“Vive desde hace un año en Dallas y no paga un peso de pensión… pero esa es otra historia”, declaró la conductora, dejando claro que la relación entre ellos es prácticamente nula.

Según Linet, solo se comunica ocasionalmente para preguntar por su hijo y no mantiene ningún vínculo con ella: “Nosotros cortamos toda relación”, afirmó.

En su momento, también se supo que Carlos borró todas las fotos en las que aparecían juntos de su cuenta de Instagram y rehízo su vida lejos de México, tras haberse relacionado sentimentalmente con la compañera de trabajo por la que se dio la infidelidad.