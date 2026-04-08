Linet Puente explota por críticas tras apoyar al ‘Patrón’ en La granja VIP: “Vayan a tratarse”

La reciente detención de Alberto “N”, mejor conocido como ‘el Patrón’, no solo sacudió al mundo del entretenimiento, también reavivó viejas polémicas de La granja VIP. En medio del escándalo, Linet Puente, conductora de Ventaneando y comentarista del reality, se convirtió en blanco de duras críticas por haber mostrado simpatía hacia el luchador durante el programa.

Usuarios en redes sociales no le perdonan que, durante la primera temporada de La granja VIP, Linet defendiera en varios momentos al ‘Patrón’ cuando su comportamiento ya generaba incomodidad entre parte de la audiencia. Ahora, tras su detención por presunta violencia intrafamiliar, el enojo explotó… y Linet decidió responder.

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Tras su reciente pelea en el Ring Royale Alberto ‘el Patrón’ es detenido en San Luis Potosí por violencia de género / La Saga, Redes sociales

¿Por qué están atacando a Linet Puente tras el escándalo del ‘Patrón’?

Desde que se dio a conocer la detención del ‘Patrón’, las redes sociales se llenaron de reclamos contra Linet Puente, a quien acusan de haberle dado respaldo público durante La granja VIP, minimizando actitudes que muchos consideraban agresivas.

Los señalamientos surgieron porque, mientras el reality fue transmitido 24/7 en el verano de 2025, Linet solía opinar a su favor dentro del análisis del programa, asegurando que conectó con él exclusivamente por lo que hacía dentro del show, no por asuntos de su vida personal que hoy lo tienen bajo investigación.

Para muchos fans, esta distinción no fue suficiente, y comenzaron a responsabilizarla en redes por “normalizar” o “justificar” conductas que hoy se ven bajo otra luz tras la denuncia presentada por su esposa.

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¿Cómo reaccionó Linet Puente al hate por ‘el Patrón’ y por qué pidió que “se trataran”?

Cansada del hate, Linet Puente rompió el silencio en su cuenta oficial de X, donde publicó un mensaje directo y contundente que no pasó desapercibido.

Linet Puente “Para todos los que están pasando por mis redes a dejar su (emoji de caca) xq aparentemente yo soy responsable de los actos de ‘el Patrón’, solo porque mostré simpatía por él en varios momentos de La Granja (por lo que hacía dentro del reality) les pido que vayan a TRATARSE. Fin del comunicado”.

La conductora dejó claro que mostrar simpatía hacia un participante dentro de un reality show no equivale a avalar actos de violencia, mucho menos hechos ocurridos fuera de cámaras y tiempo después.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el mensaje provocó una nueva oleada de reacciones negativas, donde usuarios revivieron momentos específicos del programa y cuestionaron su postura.

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Entre los comentarios más duros, seguidores del reality recordaron situaciones polémicas protagonizadas por ‘el Patrón’ y reprocharon que, según ellos, Linet no fue lo suficientemente crítica en su momento.



“Por eso hay que ser más prudente, si tenemos el poder de tener un micrófono, lo que hacía ese señor en el reality dejó claramente ver su personalidad”.

“Quedaste, no decías que era un maravilloso esposo y puras flores al violento del patrón, pero a Mori lo atacaste”.

“Pues en la granja le tocó a otro habitante, lo cual es agresión sxl, eso es hasta cárcel, ni se hable de expulsión. Y tú, como si nada, te quedaste muda”.

El Patrón / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Linet Puente al hate y qué explicó sobre su apoyo al ‘Patrón’?

Ante la avalancha de comentarios, Linet Puente no se quedó callada y respondió a varios usuarios, aclarando que sí hubo momentos en los que se posicionó en contra del ‘Patrón’ cuando consideró que su conducta lo ameritaba.



“Es que ahora resulta que todos son expertos aquí y hasta brujos para predecir lo que iba a pasar”.

“¿Seguro que me quedé muda? Te invito a que revises el programa en el que sucedió eso para que veas lo que dijimos sobre su comportamiento con el otro habitante”.

Además, fue tajante al señalar que nadie podía prever lo que ocurriría fuera del reality show: “Y últimamente… ¿eso qué tiene que ver con lo que ocurrió ahorita en la vida real? ¿Acaso me ves aplaudiéndole?”.

Con estas respuestas, Linet dejó claro que su análisis siempre estuvo enfocado en el contexto del programa, no en la vida privada del luchador profesional, ni mucho menos en justificar actos de violencia.

¿Por qué detuvieron a Alberto “N”, conocido como ‘el Patrón’?

Alberto “N”, identificado públicamente como ‘el Patrón’, fue detenido el lunes 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, en San Luis Potosí, luego de que su esposa lo denunciara por violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer pidió ayuda al 911 tras haber sido presuntamente golpeada. Cuando elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar y observaron que la víctima presentaba heridas visibles, procedieron a la detención del participante de realities.

El caso continúa bajo investigación y ha generado un intenso debate público, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto que ha tenido en figuras del medio que, como Linet Puente, tuvieron contacto profesional con él en televisión.