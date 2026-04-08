Esposa de Alberto N, ‘el Patrón’ reaparece tras denunciarlo por violencia familiar, ¿cómo se encuentra?

A principios de semana, las redes sociales se vieron conmocionadas al confirmarse que Alberto N, ‘el Patrón’ había sido detenido en San Luis Potosí por presuntamente haber agredido a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

Entre las dudas que más han surgido en torno a este asunto ha sido el estado de salud de Rodríguez. Y es que, tras el arresto del exparticipante de ‘La granja VIP’, la ciclista se había mantenido alejada de las redes sociales. Tras muchos días de hermetismo, ella reaparece con un contundente mensaje. Esto fue lo que dijo.

‘El Patrón’ y su esposa / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la detención de Alberto N ‘el Patrón’?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, Alberto N, ‘el Patrón’ fue detenido el pasado lunes 6 de abril, en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, después de que su esposa llamara al 911.

La denunciante habría testificado que el luchador la agredió de forma física y verbal tras una intensa discusión por celos. Cuando la policía llegó al lugar, constataron que la mujer tenía golpes en la cara y el cuerpo, por lo que arrestaron a Alberto.

El atleta fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Ya se abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de violencia familiar.

Mucho se ha dicho sobre esta situación. Según informó el periodista Gabo Cuevas, Mary Carmen llevaba meses siendo violentada por Alberto. Y es que, presuntamente, este último la celaba y hasta la golpeaba para evitar que saliera con sus amigos.

En tanto que una conductora del pódcast ‘Dulce y picosito’ refirió que la mujer la contactó para pedirle ayuda. Debido a que se retractó, la presentadora decidió no exponer esta situación en su momento.

Detención del Patrón / Redes sociales

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¿Cómo está la esposa de Alberto N, ‘el Patrón’, tras la detención del luchador?

En la más reciente emisión de ‘Venga la alegría’, se leyó un mensaje que Mary Carmen, esposa de Alberto N, ‘el Patrón’, habría enviado el día de ayer, 7 de abril, a una de las presentadoras.

En dicho texto, la mujer menciona que está relativamente bien, pese a todo lo que ha pasado. Sin querer dar muchos detalles al respecto, señaló que continuará con el proceso legal y que aún “no se encuentra lista” para dar una entrevista a los medios de comunicación.

Cabe mencionar que su última actividad en redes sociales fue el pasado 9 de marzo. En aquel entonces, compartió un mensaje, aparentemente, para celebrar el 8M que ahora cobra relevancia. Y es que, en ese momento, Mary Carmen, dijo que alguien quería “apagar su brillo”.

“Cuando tu propio equipo es el que te derriba, ya no hay nada que hacer, hay luchas que no se pueden ganar y es ahí donde debes recoger toda tu fuerza, tu valentía y tu valor; y retirarte y regresar al camino de ti, redirigir tus pasos y apuntar el spotlight hacia ti”, se lee.

‘El Patrón’ y su esposa / Redes sociales

¿Cuántos años podría pasar Alberto N, ‘el Patrón’, en la cárcel por la supuesta agresión a su esposa?

Otro cuestionamiento relacionado con todo este tema ha sido cuánto tiempo pasaría Alberto N, ‘el Patrón’, en caso de que la ley lo declare culpable por el delito de violencia familiar en agravio a su esposa, Mary Carmen.

De acuerdo con lo mencionado por la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, el famoso podría pasar hasta 7 años en prisión. No obstante, diversas asociaciones a favor de la mujer piden que la sentencia sea más alta.

Según el periodista Gabo Cuevas, ‘el Patrón’ cumpliría su condena en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí. Hasta ahora, se desconoce cuándo se llevará a cabo la audiencia inicial por este caso.

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