Pati Chapoy se disculpa por contratar al ‘Patrón’ en La granja VIP tras acusaciones de violencia: “Qué pena”

La polémica por ‘el Patrón’ ya salpicó a todos y ahora fue Pati Chapoy quien tuvo que salir a dar la cara. Luego de que se dieran a conocer acusaciones de presunta violencia familiar contra el luchador, la conductora de Ventaneando ofreció una disculpa pública por su participación en La granja VIP. El tema encendió las redes sociales y puso en duda cómo se eligen a los participantes de estos realities.

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El Patrón / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Alberto del Río y qué se sabe de la acusación de violencia?

La detención de Alberto del Río ocurrió luego de que se difundieran versiones sobre una denuncia por presunta violencia familiar. De acuerdo con reportes preliminares divulgados principalmente por La saga, el exluchador habría sido señalado por su esposa, quien realizó una llamada al sistema de emergencias C5.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí acudieron al lugar para atender la denuncia, lo que derivó en la detención del luchador conocido como ‘el Patrón’.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre su situación legal ni confirmado si enfrentará cargos formales.

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Mary Carmen Rodríguez es la esposa de Alberto ‘el Patrón’. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre ‘el Patrón’ en La granja VIP?

Durante la transmisión de Ventaneando, Pati Chapoy no evitó el tema y reaccionó de forma directa a la polémica. La conductora se mostró incómoda por lo sucedido y lamentó que el nombre de la televisora esté envuelto en este tipo de escándalos.

“Uy, uy, uy, qué pena, qué pena, caray, válgame (...) pues una disculpa de parte de Televisión Azteca, no de la persona que lo contrató para ‘La granja’ eh, qué pena” Pati Chapoy

Sus palabras dejaron claro que la situación no pasó desapercibida dentro de la empresa. Además, durante el programa se recordó que ya existían versiones sobre acusaciones previas en Estados Unidos, aunque en su momento fueron negadas por el propio luchador.

Mónica Castañeda también habló del tema y fue contundente: “Es un asunto lamentable y ojalá la autoridad tome cartas en el asunto porque hoy día sabemos que los asuntos relacionados con el tema de violencia en contra de las mujeres son altamente sancionados”.

Hasta el momento, no hay ninguna actualización oficial sobre la situación legal de Alberto del Río.

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