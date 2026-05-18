¡Sergio Mayer se exhibe! Reconoce que no sabía actuar, cantar ni bailar: “La gente se burlaba”

Sergio Mayer compartió su postura sobre los comentarios que hizo su hijo, Sergio Mayer Mori, en La granja VIP acerca de su presencia en el mundo del entretenimiento. Durante su reciente participación en un pódcast, el exintegrante de Solo para mujeres abordó el tema y sorprendió al reconocer cómo fue escalando en la industria.

Sergio Mayer reacciona las declaraciones de su hijo en La granja VIP hasta meses después. / Especial

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¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su papá en La granja VIP?

Sergio Mayer Mori fue una de las personalidades más destacadas de La granja VIP, no solo por su destreza para los desafíos, sino también por las confesiones relacionadas con su entorno familiar.

Casi medio año después de que concluyó el reality, Sergio Mayer abordó uno de los comentarios que su hijo hizo dentro de La granja VIP sobre su presencia en el entretenimiento, el cual atrajo varias burlas a su carrera.

“Mi hijo lo dijo también en un reality y se burlaban porque decía: ‘Mi papá no actúa, no canta, no baila, y de eso ha vivido de eso toda la vida’. Es porque yo se lo digo como ejemplo”, recordó Sergio Mayer.

Sergio Mayer responde a las burlas que recibió por comentario de su hijo. / Redes sociales

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¿Sergio Mayer reconoce que no sabe actuar, cantar o bailar?

De acuerdo con Sergio Mayer, su hijo hizo ese comentario dentro del reality porque es una realidad que pone como ejemplo, pues considera que, a diferencia de él, el joven cantante cuenta con más estudios que lo pueden llevar a la cima.

“Yo sin bailar, bailé; sin cantar, canté; sin actuar, actué Gracias a mi disciplina aprendí a hacerlo”. Sergio Mayer

Sin embargo, cuando las personas escuchaban hablar a Sergio Mayer Mori de su padre de esa manera, “se burlaban y decían ‘hasta su hijo lo minimiza’”. Ahora, Sergio Mayer explica que siempre se refirió a que su padre no tuvo “las clases ni la situación económica” que se necesita para hacer las cosas, pero aun así logró el éxito.

“Vengo de escuelas de gobierno y no me da vergüenza decirlo; yo he aprendido a base de la disciplina, de observar. De tener esa disciplina y tener constancia, porque no tuve la oportunidad de estudiar, ni de tener clases de nada, y a eso me refiero”, explicó Mayer.

Tras reflexionar sobre el comentario que en su momento inundó las redes, Sergio Mayer invitó a arriesgarse a hacer las cosas, pues aunque sabe que él no tiene una voz para cantar como solista, cuando lo hizo en agrupación logró varios éxitos: “Cuando me invitan a hacer algo, me encanta hacerlo bien”.

Un gran mensaje de Sergio Mayer para reflexionar... pic.twitter.com/9n6xiOfFAC — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) May 19, 2026

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¿Cuáles han sido los éxitos de Sergio Mayer en la música y la actuación?

Sergio Mayer Bretón saltó a la fama en 1986 con el famoso grupo Garibaldi, conocido hasta el día de hoy por éxitos como ‘La ventanita’, ‘Banana’ y ‘Que te la pongo’.

Una de sus actuaciones más icónicas en la televisión ocurrió en La fea más bella, donde dio vida a Luigi Lombardi. También ha participado en producciones como Abismo de pasión y Fuego en la sangre.

Además de la música y la actuación, se ha catalogado como un personaje controversial por su aparición en programas como Big Brother y La casa de los famosos México.

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