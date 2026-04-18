Lolita Cortés, la Jueza de hierro, estuvo en crisis, ¡buscó empleo en panadería! “Necesitaban gente de aseo”

La actriz y cantante Lolita Cortés, una figura de la televisión mexicana, ha sido parte de realities, programas y puestas en escena a lo largo de su carrera. Ahora, recuerdan un momento complicado para ella: estuvo a punto de trabajar en una panadería por falta de trabajo. ¿Qué pasó exactamente?

Hermana de Lolita Cortés explota contra La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Lolita Cortés en La granja VIP?

Lolita Cortés fue una de las grandes apuestas de La granja VIP, en un reality que reunía también a Alfredo Adame, Eleazar Gómez y otras figuras que han protagonizado polémicas.

Aunque su participación en las primeras semanas era importante, poco a poco fue cambiando su estado de ánimo, al punto de pedir su salida inmediata del programa.

Según contó su hermana Laura a TVNotas, Lolita sufrió varios ataques de ansiedad que la afectaron tiempo después de su salida de La granja VIP:

Mi hermana todavía está con pánico. Tiene que ir bajando el nivel y tiene que estar tranquila. Le están dando medicamentos. Las secuelas de ansiedad las va a tener toda la vida. Laura Cortés

Lejos de la televisión, Lolita Cortés ha tenido otros problemas a lo largo de su trayectoria, incluso pudo abandonar el mundo del espectáculo.

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Esto es lo que estaría ganando Lola Cortés por su participación en La granja VIP / Redes sociales

¿Lolita Cortés a punto de convertirse en panadera tras falta de trabajo?

En el 2021 Lolita Cortés reveló a TVNotas que vivió uno de los episodios más complicados de su vida personal y profesional luego de enfrentar problemas de salud, una crisis económica severa y un conflicto legal.

La artista confesó en aquel entonces que estuvo al borde de perderlo todo, incluyendo su patrimonio y estabilidad financiera. Incluso, en uno de los momentos más críticos, consideró trabajar en una panadería:

En una panadería necesitaban gente de aseo y, la verdad, para eso soy buenísima; entonces hablé y me preguntaron si tenía mi número de registro social, pero como nunca he trabajado de esa manera, no tengo esas cosas ni las entiendo. Luego me presenté y me dijeron: ‘Usted sale en la tele’, y yo: ‘Sí, pero necesito trabajo’. Sin embargo, Dios es tan grande que empezó a salir chamba. Lolita Cortés

La actriz reveló que durante varios días su alimentación se redujo a lo más sencillo: bolillos y frijoles. Esta etapa, según relató, fue especialmente dura, pues nunca había enfrentado una precariedad de ese nivel: “ No teníamos para más. Anduve buscando trabajo hasta donde nunca imaginé ”, compartió.

Su participación como conductora invitada en el programa Sale el sol marcó un primer paso en su regreso a la televisión.

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Lolita Cortés en Sale el sol / Archivo TVNotas

¿Quién es Lolita Cortés y cuál es su trayectoria?

Lolita Cortés inició su trayectoria artística en 1976 participando en producciones de teleteatro y radionovelas. Fue en 1979 cuando comenzó a ganar notoriedad gracias a su actuación en la obra Anita la huerfanita.

A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de cerca de 50 montajes teatrales, en su mayoría interpretando papeles principales. Entre las obras más importantes en las que ha participado se encuentran:



Rent ,

, Jesucristo superestrella ,

, Mary Poppins ,

, Los miserables ,

, Vaselina ,

, Qué plantón ,

, La bella y la bestia ,

, El fantasma de la ópera ,

, Peter Pan ,

, Dulce caridad y

y Mentiras.

Además de su trabajo en teatro, ha tenido presencia en televisión como jueza en distintos reality shows, como La Academia, así como en La Academia Kids, Mira quién baila y Las estrellas bailan en Hoy.

En el ámbito de la conducción, también ha participado en programas como El rival más débil y Password, ampliando su carrera más allá de los escenarios teatrales.

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