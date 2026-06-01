Christel Klitbo destapa más víctimas de supuesto bullying en la novela ‘Carrusel': “Ella era la líder...”

Christel Klitbo, quien recientemente se volvió viral por declarar que, de pequeña, cuando trabajaba en la telenovela Carrusel, supuestamente sufrió bullying por parte de los niños del elenco, ahora relató que no fue la única que presuntamente fue víctima: “Nos bulearon siempre a las más chicas, o sea, a Hilda (Chávez), la que hacía el personaje de ‘Laura’, Gina (Georgina García), la que interpretó a ‘Marcelina’, y a mí. No sé si ellas lo nieguen o digan que es verdad (ríe), pero yo sí me acuerdo”.

Las declaraciones, que causaron furor, se dieron hace algunas semanas, en una entrevista para Podcastmadrede Nacha Rock, donde señaló, sin decir nombres, los difíciles momentos que vivió en las grabaciones del melodrama infantil de los 80, lo que la hizo agotarse y alejarse por un tiempo del medio artístico.

Hilda Chávez y Gerogina García, actrices de Carrusel / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Ludwika Paleta acusada de hacer bullying a elenco de Carrusel?

Tras lo dicho por Christel Klitbo, salió a relucir el nombre de Ludwika Paleta como supuesta buleadora; sin embargo, ahora Klitbo aclaró: “No tengo nada que contar. Esa entrevista la hice hace 6 meses, y la finalidad no era esa. Solo mencioné que no viví una experiencia tan grata por haber recibido mucho bullying por parte de mis compañeros. Yo no mencioné a Ludwika. Lo hizo la anfitriona. Pero quiero aclarar que no solo fue ella. Fueron todos. El victimario es tan culpable como los cómplices. Quiero recalcar algo: Éramos niños de distintas edades. Ella era la líder y a la que todos querían seguir, pero eso no quita que era una niña”.

Reveló, entre lágrimas, por qué ya no quiso continuar con los proyectos que derivaron de la telenovela. “Me salí de Carrusel. Para la última gira decidí ya no asistir. Tenía 8 años y entendía un poco mejor todo. Nunca quise decir nada, y me imagino que no lo hice porque no quería que me sacaran de la novela”.

No obstante, los supuestos malos tratos la obligaron a forjar su personalidad. “Se me hizo el carácter muy fuerte. Claro que he ido a terapia. Al profundizar, hay una herida. El abuso se queda contigo y se vuelve una parte de ti”.

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Elenco de Carrusel sufrió bullying / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Christel Klitbo no quiso continuar su carrera profesional por su físico?

Además, relató que, de cierta forma, la idea arraigada del estereotipo de belleza la perjudicó profesionalmente. Al cuestionarla sobre si le afectó el hecho de que Ludwika era la típica güerita popular, Klitbo expresó: “Como niña, no tienes ese pensamiento. Uno no se entera de cómo se ve hasta que se lo hacen notar. Sin embargo, lo percibí cuando comenzamos a crecer y a mí me llamaban cada vez menos, mientras que ella trabajaba mucho más. Las 2 tenemos demasiadas herramientas. Ambas somos buenas actrices”.

Dejó claro que los supuestos comentarios clasistas de los adultos influyeron en el rumbo de ambas. “Creo que, si todo el tiempo te dicen: ‘Eres preciosa’ o, por lo contrario: ‘Saliste prietita’, uno crece con eso. Evidentemente, a Ludwika le decían que era bonita y sigue guapísima. Sin embargo, ella es totalmente apegada al estereotipo de belleza eurocentrista que a México nos encanta. Pero, ojo, no es culpa del niño si te repiten eso. La menos culpable sería ella. Era una niña más. Y vuelvo a decirlo: No me interesa colgarme de la fama de nadie”.

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¿Ludwika Paleta acusada de bullying? / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Christel Klitbo trabajaría con Ludwika Paleta tras polémica?

A pesar de lo que vivieron en el pasado, Christel descarta pedirle a Ludwika Paleta que le ofrezca una disculpa pública: “No haría algo así. Vuelvo a decirlo: Ella era una niña. Incluso volvería a trabajar con ella”.

Finalmente, luego de que su tía, la actriz Cynthia Klitbo, dijera que ella no sabe nada sobre este supuesto bullying, Christel expresó: “Mi tía me habló para preguntarme cómo me encontraba. Eso es lo único importante. Ella no tenía idea de lo que viví. Me dijo: ‘Tienes que ser cuidadosa. Recuerda que los medios tratarán de tomar lo que más les beneficie’”.

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Christel Klitbo contó bullying / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Qué dijo Cynthia Klitbo, tía de la actriz, sobre el presunto bullying?

“No sé nada. Cuando Christel estuvo en Carrusel yo también estaba haciendo mis telenovelas. Mi mamá o su mamá la acompañaban. Nunca participé en Carrusel y no fui parte del elenco. Yo no puedo asegurar nada. Es mi sobrina y siempre tendrá mi apoyo. La amo, pero yo no puedo decir: ‘Sí’, porque no estuve”.

yo también estaba haciendo mis telenovelas. Mi mamá o su mamá la acompañaban. Nunca participé en y no fui parte del elenco. Yo no puedo asegurar nada. Es mi sobrina y siempre tendrá mi apoyo. La amo, pero yo no puedo decir: ‘Sí’, porque no estuve”. “Es mi sobrina y muy buena actriz. Ella sabe su sentir y sus cosas. No soy quién para desmentir”.

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