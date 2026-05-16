Actriz expone a Ludwika Paleta por supuesto bullying durante rodaje de una telenovela: “Era cu…”

Ludwika Paleta sigue en el ojo del huracán. Tras presuntamente ser señalada por hacer supuestos rituales oscuros con niños, ahora una actriz la acusa de, según ella, haberle hecho bullying durante las grabaciones de una telenovela. Aquí te contamos los detalles.

Ludwika Paleta / Mezcalent

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¿Qué actriz denunció a Ludwika Paleta por presunto bullying?

Se trata de Christel Klitbo. La actriz y Ludwika Paleta coincidieron en la telenovela de 1989, ‘Carrusel’. En una entrevista reciente, la sobrina de Cynthia Klitbo admitió que las grabaciones del melodrama fueron “un infierno” y que no tiene “muchos recuerdos bonitos” del proyecto”.

“No era el mejor ambiente. A mí me hacían mucho bullying porque era muy chica. (Me hacían) De todo. ¿Sabes qué es lo peor? Que solo tengo grabado eso. No tengo grabado nada de ‘Carrusel’, pero sí tengo grabado como que me jodían demasiado”, indicó.

La famosa comenzó a decir que, a lo largo del rodaje, la mayoría de los niños del elenco la molestaban y le hacían cosas muy crueles como encerrarla en el camerino o dejarle de hablar por meses, siendo Ludwika quien, presuntamente, orquestaba todo esto.

“Me dejaban de hablar por meses, me encerraban en los camerinos, me pegaban, o sea, de todo. Las niñas. Porque era una cu… (Ludwika Paleta) ¿Para qué no digo?”. Christel Klitbo

Si bien no descarta la posibilidad de que haya cambiado con el tiempo, reiteró que, en esa época, Paleta era muy “mala”. Cuando le preguntaron el posible motivo, Christel dijo no saber, pero cree que fue por la diferencia de edad y el trato preferencial que le habrían dado en ese entonces.

“En ese entonces (sí era mala). Me llevaba muchos años, me lleva como tres o cuatro años. Ella era la líder de todo. No me acuerdo de que sus papás la consintieran mucho. Me acuerdo que su mamá era un amor, pero sí es verdad que (en producción) había un tema de que Ludwika era: ‘Wow, la güera de ojos azules’”, mencionó.

Kristel Klitbo que interpretaba a Valeria en #Carrusel (lo equivalente a Marisol de #VivanLosNiños) se fue como hilo de media y dijo que el ambiente era horrible, que le hacian mucho bullying y la lider era Ludwika Paleta (Maria Joaquina) que era ultra m@mona y demas motes pic.twitter.com/RYZAuzLaKg — Nubia 🐇 (@NubiaArizaga) May 16, 2026

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¿Qué ha dicho Ludwika Paleta sobre su participación en ‘Carrusel’?

Hasta el momento, Ludwika Paleta no ha dicho nada sobre las declaraciones de Christel Klitbo. Hace algunos años, la actriz habló de su paso por ‘Carrusel’. A diferencia de su colega, Ludwika sí recuerda esa época con cariño.

La encargada de interpretar a ‘María Joaquina’ en el melodrama dijo que el proyecto le dio la oportunidad de conocer personas muy importantes a quienes, hasta el día de hoy, recuerda con mucho cariño.

Ludwika logró hacer una gran amistad con Pedro Javier, quien le dio vida a Cirilo. En su momento, declaró que a él es a quien más recordaba de todo el elenco: “Cuando conoces a alguien desde que eres niño lo ves a los ojos y por más cambiado que esté, sabes que sigue siendo esa persona”, dijo tras un reencuentro con el actor.

Muchos han puesto en duda las declaraciones de Christel. Aunque muchos la apoyan, otros consideran que está “mintiendo” para ganar algo de “relevancia”, ya que últimamente no se le ha visto en un proyecto televisivo.

Carrusel / Redes sociales

¿Quién es Christel Klitbo, actriz que acusó a Ludwika Paleta de presunto bullying?

Christel Klitbo es una actriz y guionista mexicana-canadiense. Es sobrina de Cynthia Klitbo y comenzó su carrera cuando apenas tenía 5 años, cuando participó en la obra de teatro ‘Aladino’. No obstante, saltó a la fama al formar parte del elenco de ‘Carrusel’.

Tras este proyecto, se le vio en unos tres más y después puso pausa a su carrera. Ya siendo adulta, se le vio en algunas producciones como:

‘Mujer de nadie’

‘Señorita pólvora’

‘La ladrona’

‘Fear The Walking Dead’

También ha estado involucrada en el mundo de la publicidad. Es relativamente activa en redes sociales, contando con poco más de 31 mil seguidores en Instagram. Hace poco más de dos años, se casó con el actor Mario Loria.

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