Dominika Paleta rompe el silencio y explota tras ser cuestionada por Ludwika Paleta y los rituales satánicos

La actriz Ludwika Paleta ha denunciado en varias ocasiones las preocupantes amenazas de muerte que ha recibido, no solo dirigidas a ella, sino también a sus hijos a través de redes sociales. La situación se agravó recientemente cuando su nombre fue vinculado al polémico episodio del pódcast Penitencia, en el que el reo Beto habló de Carmen Salinas y supuestos rituales satánicos con niños.

Ante esta ola de ataques infundados, Ludwika alzó la voz y denunció la violencia digital de la que ha sido víctima, dejando claro que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.

Esta delicada situación ha encendido las alarmas, por lo que recientemente se le preguntó a su hermana mayor, Dominika Paleta, sobre estas amenazas y acusaciones que recibe su hermana, ¿teme por la vida de Ludwika?

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Dominika reacciona al acoso digital y amenazas que recibe su hermana Ludwika Paleta / Redes sociales

¿Por qué relacionan a Ludwika Paleta con rituales satánicos tras el pódcast Penitencia?

La polémica comenzó tras el episodio del pódcast Penitencia, espacio en el que se presentan entrevistas con personas privadas de la libertad. En uno de sus episodios más recientes un recluso identificado como “Beto”relató presuntos delitos relacionados con la venta de menores presuntamente a figuras del espectáculo para rituales.

Durante su testimonio, el entrevistado aseguró haber participado en situaciones vinculadas con celebridades, pero varios nombres fueron censurados dentro del video, excepto el de Carmen Salinas. Este detalle despertó la curiosidad de algunos usuarios de redes sociales que intentaron “descifrar” presuntamente a quién se refería el recluso.

A partir de ahí comenzó la polémica. Internautas aseguraron haber identificado algunos nombres mediante lectura de labios. En medio de esas interpretaciones surgió el nombre de Ludwika Paleta, aunque el pódcast nunca la mencionó de forma directa, ni está comprobado que haya sido mencionada.

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Dominika reacciona al acoso digital y amenazas que recibe su hermana Ludwika Paleta / Redes sociales

¿Qué amenazas ha recibido Ludwika Paleta y qué respondió a los rumores?

A través de sus redes sociales, Ludwika Paleta decidió exhibir en enero de 2025 una de las amenazas que ha recibido, compartiendo una captura de pantalla que dejó al descubierto la gravedad del mensaje. De acuerdo con la actriz, este tipo de ataques no son nuevos, ya que llevan años repitiéndose por parte de un mismo usuario que constantemente crea cuentas nuevas para continuar con el acoso.

En la imagen, se puede leer el comentario enviado por el usuario @andrezsantos6: “Espera, no verás crecer a tus hijos, no los verás cumplir 9 años, no verás”, un mensaje que encendió aún más la preocupación entre sus seguidores.

Cansada de la situación, Ludwika hizo un llamado directo a su comunidad digital, señalando que no es la primera vez que enfrenta este tipo de amenazas por parte de esta persona. “¿Qué hacemos con esta pobre persona? Hace 10 años, más o menos, que me amenaza. ¿Le daremos más publicidad o lo reporto por centésima vez? Me queda claro que @instagram no hace nada al respecto. ¿Me ayudan, por lo menos, a bloquearlo una vez más por favor”, escribió la intérprete.

Ahora, tras la polémica de Carmen Salinas y el podcast ‘Penitencia’, Ludwika denuncia violencia digital y más ataques en redes.

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, Ludwika Paleta denunció a través de Instagram los ataques de violencia digital que ha recibido. La actriz compartió capturas de pantalla de mensajes hostiles, incluyendo graves acusaciones que la vinculaban con supuestos rituales y hasta deseos de muerte, por lo cual la actriz pidió: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”

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¿Qué opina Dominika Paleta sobre las amenazas y acusaciones de rituales satánicos contra Ludwika?

Durante un encuentro con la prensa, Dominika Paleta fue interrogada sobre la delicada situación que atraviesa su hermana Ludwika Paleta en redes sociales, incluyendo las amenazas dirigidas a sus hijos y las acusaciones infundadas de supuestos rituales satánicos.

La actriz estalló y pidió a la prensa que no se le cuestionara por su hermana. Solo se limitó a responder lo siguiente.

“Me encantaría que no me pregunten cosas más que de mí, me parece que es lo más respetuoso que me pregunten solo sobre mi persona y yo hable de mí”.

Dominika reacciona al acoso digital y amenazas que recibe su hermana Ludwika Paleta / Redes sociales

Al abordar la violencia digital, Dominika reconoció la gravedad de la situación:

“Todo tipo de violencia me parece tremendo, lo que está pasando en el mundo, digital y en vivo y en redes sociales. La verdad nunca he bloqueado comentarios, pero sí he bloqueado gente cuando no me gusta su energía. Creo que no hay que engancharse”. Domika Paleta

Respecto a la polémica generada por el pódcast Penitencia, donde se acusó a Carmen Salinas de presuntos rituales satánicos con niños y se mencionó a Ludwika en redes, Dominika fue firme:

“No quiero hablar de mi hermana”. Dominika Paleta

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