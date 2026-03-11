Ludwika Paleta estalla tras ser presuntamente señalada de hacer rituales satánicos, exhibe mensajes de odio

La actriz Ludwika Paleta alzó la voz luego de convertirse en blanco de una ola de ataques en redes sociales. Todo ocurrió después de que su nombre comenzara a circular en Internet por teorías que surgieron tras la difusión de un episodio del pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera.

Aunque en el programa nunca se mencionó directamente a la actriz, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre supuestos nombres censurados dentro del testimonio de un recluso identificado como “Beto”. A partir de interpretaciones hechas por internautas, incluyendo intentos de lectura de labios o el uso de inteligencia artificial, varios señalaron a figuras del espectáculo, lo que terminó colocando a Paleta en el centro de la polémica.

¿Carmen Salinas confesó que era una asesina? Esto dijo en el video compartido en redes / Redes sociales

¿Por qué relacionaron a Ludwika Paleta con rituales satánicos tras el pódcast Penitencia?

La polémica comenzó tras la difusión de un episodio del pódcast Penitencia, espacio en el que se presentan entrevistas con personas privadas de la libertad. En el capítulo más reciente, un recluso identificado como “Beto” relató presuntos delitos relacionados con la venta de menores a figuras del espectáculo para supuestos rituales.

Durante su testimonio, el entrevistado aseguró haber participado en situaciones vinculadas con celebridades, pero varios nombres fueron censurados dentro del video, excepto el de Carmen Salinas. Este detalle despertó la curiosidad de algunos usuarios de redes sociales que intentaron “descifrar” a quién se refería el recluso.

A partir de ahí comenzó la polémica. Internautas aseguraron haber identificado algunos nombres mediante lectura de labios o herramientas digitales. En medio de esas interpretaciones surgió el nombre de Ludwika Paleta, aunque el pódcast nunca la mencionó de forma directa.

¿Qué mensajes ofensivos recibió Ludwika Paleta en redes sociales?

Conforme crecían los rumores, la actriz Ludwika Paleta empezó a recibir una avalancha de comentarios agresivos en sus redes sociales. Algunos usuarios la acusaban de participar en rituales, mientras que otros enviaban mensajes llenos de odio e incluso amenazas.

Ante el nivel de hostilidad, Ludwika Paleta decidió evidenciar la situación. En su cuenta de Instagram publicó capturas de pantalla de los mensajes que le llegaron, mostrando cómo los ataques digitales se intensificaron a partir de teorías creadas por usuarios de Internet.

En varias de las capturas se podían leer acusaciones graves y comentarios ofensivos que reflejaban la intensidad del linchamiento digital. La actriz también dejó ver que algunos mensajes incluían deseos de muerte, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Ludwika Paleta rompe el silencio: denuncia años de acoso y amenazas en redes sociales / Instagram: @ludwika_paleta

¿Cómo respondió Ludwika Paleta a los rumores y al acoso digital?

Frente a la polémica, Ludwika Paleta decidió responder de forma pública, dejando claro que las acusaciones surgieron únicamente de interpretaciones hechas por usuarios de Internet y no de información confirmada.

En una de sus publicaciones compartió la frase:

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Ludwika Paleta

Además, la intérprete tomó medidas para protegerse del acoso. Entre ellas, optó por bloquear los comentarios en algunas de sus publicaciones recientes para evitar que continuaran los mensajes ofensivos.

Hasta ahora, Ludwika Paleta no ha confirmado si emprenderá acciones legales contra quienes difundieron las acusaciones o enviaron mensajes ofensivos. Sin embargo, su denuncia volvió a poner sobre la mesa el tema de la violencia digital, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.