Ludwika Paleta denuncia nuevamente aterradoras amenazas contra sus hijos y pide ayuda desesperada

En ocasiones, los haters pueden rebasar los límites y dejar comentarios que vulneran la integridad de los famosos, y eso lo entiende perfectamente Ludwika Paleta, quien ha vuelto a vivir momentos de angustia debido a un usuario que dejó amenazas en su perfil.

Esta no es la primera vez que Ludwika se pronuncia en redes sociales y denuncia graves amenazas, ahora asegura que al parecer el mismo usuario que la ha acosado por años ha vuelto para robarle su tranquilidad, ¿Quién y de qué la amenaza?

Mira: Ludwika Paleta se enfrentó a la muerte de su hijo en la ficción: ¿cómo logró grabar la escena con Nicolás Haza?

La actriz Ludwika Paleta recibe escalofriantes amenazas contra sus hijos / Instagram: @ludwika_paleta

Ludwika expone amenazas de muerte a ella y a sus hijos

Ludwika Paleta, mostró en sus historias de Instagram una captura de la amenaza recibida en los comentarios, lo cual llamó su atención desde el primer momento.

"@ludwika_paleta Espera, no verás crecer a tus hijos, no los verás cumplir 9 años, no verás”, escribió un usuario sin foto con el nombre de “andrezsantos6"

Asimismo, confesó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace ya un largo tiempo, sin que nada hasta el momento haya cambiado pues Instagram no hace nada.

“¿Qué hacemos con esta pobre persona? Hace 10 años, más o menos, que me amenaza ¿Le daremos más publicidad o lo reporto por centésima vez?, me queda claro que Instagram no hace nada al respecto. ¿Me ayudan por lo menos a bloquearlo una vez más por favor?”, comentó Ludwika pidiendo a sus seguidores ayuda para bloquear la cuenta.

Checa: Osvaldo Benavides confiesa que anduvo con Ludwika Paleta: “Fuimos novios de manita sudada”

Ludwika Paleta preocupada por amenazas que recibe de un hater / Redes sociales

¿Quién amenaza a Ludwika Paleta y a sus hijos?

Aunque la actriz ha optado por bloquear la cuenta en Instagram, la situación no se ha resuelto. Ludwika Paleta ha explicado que la persona detrás de las amenazas crea nuevos perfiles, cambia de nombre y vuelve a contactarla para intimidarla.

Hasta el momento, la actriz desconoce la identidad del responsable y no sabe si se trata de alguien que solo busca molestar o de una persona con intenciones más graves. Lo cierto es que estos mensajes, repetidos y persistentes, han resultado alarmantes y profundamente desagradables

Mira: Ludwika Paleta pone un alto a las críticas por su físico: “La gente no tiene ninguna conciencia”

La actriz Ludwika Paleta de 46 años es mamá de tres. / Instagram

¿Qué dijo Nicolás Haza sobre las amenazas contra Ludwika Paleta?

En medio de la preocupación que han generado las amenazas que ha recibido Ludwika Paleta en redes sociales, su hijo mayor, Nicolás Haza, también fue cuestionado al respecto. El actor habló del tema en abril de 2025 y dejó claro que, desde su perspectiva, prefiere no darles mayor peso ni tomarlas como algo personal.

Nicolás, quien también se desenvuelve en el medio artístico, señaló que los mensajes negativos forman parte de la exposición pública que conlleva la fama.

“Yo creo que llegan muchos mensajes todo el tiempo, desde los increíbles que te felicitan, hasta esos que hasta cierto punto son algo normal, sobre todo cuando eres alguien público y creo que no hay que tomarlos muy en serio, es parte de”, comentó.

Mira:Ludwika Paleta y Plutarco Haza: Su hijo está guapísimo, enorme e ¡increíblemente se parece a su padre!, FOTOS