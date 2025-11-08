Ludwika Paleta se enfrentó a la muerte de su hijo en la ficción: ¿cómo logró grabar la escena con Nicolás Haza?

Ludwika Paleta vivió uno de los retos más intensos de su carrera al protagonizar ‘Después’, película donde comparte créditos con su hijo, Nicolás Haza. Bajo la dirección de Sofía Gómez Córdova, la actriz interpreta a Carmen, una madre que enfrenta la pérdida de su hijo tras un accidente.

La cinta, que se estrenará el 13 de noviembre de 2025, muestra el lado más humano y desgarrador del amor materno.

¿Cómo fue para Ludwika Paleta grabar la escena de la muerte de su hijo en “Después”?

Durante la conferencia de prensa, Ludwika Paleta confesó que grabar la escena más dolorosa de la historia fue todo un desafío emocional. Aunque sabía que era ficción, el solo hecho de imaginarse en una situación así la llenó de miedo.

Ludwika Paleta rompe el silencio: denuncia años de acoso y amenazas en redes sociales / Instagram: @ludwika_paleta

“Tenía mucho miedo de llegar a esas escenas que yo sabía serían de una sola toma, porque no quería sentir eso varias veces. Ponerme en esa situación fue fácil, tengo ese sentimiento a flor de piel; el simple hecho de imaginarme algo así me pone ahí”, dijo conmovida.

La actriz explicó que decidió no ensayar las partes más intensas para no desgastarse emocionalmente. “Preferí no ensayar, solo entender a mi personaje y descubrir qué pasaba en escena, porque sabía que sería muy doloroso”, añadió.

Para Ludwika, ser madre ayudó a conectar con el personaje y comprender el dolor de una pérdida. “Afortunadamente solo es en una película y espero que nunca me pase algo así con ninguno de mis hijos. Como dice Sofía, no alcanzan las palabras para describir un dolor así. Lo peor es que uno sigue viviendo; hay un ‘después’, y uno decide cómo afrontarlo”, expresó.

Ludwika Paleta enfrenta la muerte de su hijo en la ficción y revela cómo lo vivió / Redes sociales

¿Qué dijo Nicolás Haza sobre actuar junto a su mamá Ludwika Paleta?

Por su parte, Nicolás Haza, hijo de Ludwika y del actor Plutarco Haza, compartió que trabajar con su madre fue una experiencia intensa y muy significativa, aunque también implicó un reto profesional.

“Ver a mi mamá llorar y que sí sea mi mamá fue un estímulo, te mete mucho en la historia. Pero era importante separar la relación real de la de los personajes. No queríamos caer en la comodidad de ser madre e hijo, sino construir desde otro lugar”, explicó el joven actor.

Ludwika destacó que la película explora la tragedia desde el punto de vista humano. “La tragedia de que alguien tan joven pierda la vida es también perder la oportunidad de seguir conociéndolo. Eso la hace aún más dolorosa”, reflexionó.

Ludwika Paleta enfrenta la muerte de su hijo en la ficción y revela cómo lo vivió / Redes sociales

¿Qué dijo Ludwika Paleta sobre trabajar junto a su hijo?

Ludwika no ocultó su emoción por compartir esta experiencia con su hijo. “Me encantó trabajar con él. Si hay papás que pueden hacerlo, háganlo. En esta etapa en la que los hijos ya no quieren estar tanto contigo, fue una oportunidad de conocernos un poco más”, comentó sonriente.

La actriz también aplaudió la madurez y profesionalismo de Nicolás. “Entiendo que mi hijo quiera independizarse, tener su propio nombre y carrera, y eso me parece perfecto. Eso te hace agradecer y valorar las cosas”, añadió.

Ludwika Paleta enfrenta la muerte de su hijo en la ficción y revela cómo lo vivió / Redes sociales

¿Cuándo estrena Después, película con Ludwika Paleta y Nicolás Haza?

La película “Después” se estrenará en cines el 13 de noviembre de 2025. Dirigida por Sofía Gómez Córdova, esta producción mexicana aborda la maternidad, el duelo y la reconstrucción emocional tras la pérdida.

Es la primera vez que Ludwika Paleta y Nicolás Haza comparten pantalla grande, en una historia que promete conmover al público por su sensibilidad, profundidad y la poderosa conexión entre madre e hijo tanto dentro como fuera de la ficción.