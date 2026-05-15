Chantal Andere prepara regreso a las telenovelas para interpretar a personaje polémico, ¿cambió de look?

Los 38 años de trayectoria que tiene Chantal Andere se los dedicó a telenovelas para la televisión abierta. Sin embargo, un día se alejó de los melodramas y probó suerte en otros proyectos como el teatro. Ahora anunció un espectacular regreso a las telenovelas y dio a conocer qué tipo de personaje polémico dará vida. ¿Qué fue lo que dijo la actriz? Te lo dejamos en comentarios.

Chantal Andere volverá a las telenovelas. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue la última telenovela de Chantal Andere?

Chantal Andere es muy recordada por los papeles antagónicos de las diferentes telenovelas en las que ha participado a lo largo de 38 años de carrera. La última telenovela en la que Chantal Andere participó luego de haberse alejado de los foros de televisión fue en el año 2021 con ‘Mi fortuna es amarte’.

Andere interpretó a Constanza Robles García, una de las principales villanas de la historia. Este melodrama para la televisión abierta estuvo protagonizado por Susana González y David Zepeda.

El papel de Andere resultó destacable y dejó ver que la actriz todavía puede interpretar a personajes de villanas, los cuales han sido característicos en su carrera.

Ahora, la actriz estará de regreso a la pantalla chica y ya dio detalles de cuál será el siguiente papel que dará vida.

Chantal Andere ha destacado en la pantalla chica por sus papeles de villas en las telenovelas. / Foto: Francisco Mancera e IG@chanaandere.

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¿Cuál es el personaje polémico que interpretará Chantal Andere?

Aunque no mencionó un cambio de look, en un encuentro con los medios de comunicación, Chantal Andere, la famosa mencionó que nuevamente dará vida a una villana en la futura producción, por lo que la actriz no suelta estos papeles que la han llevado a la fama que hoy mantiene.

‘Corazón de Marruecos’ será la siguiente telenovela en la que Chantal Andere estará, bajo la producción de Rosy Ocampo. Aunque todavía no hay una fecha de estreno oficial, la actriz ya reveló algunos detalles

Mencionó que su personaje se llamará ‘Elena Riverol’ y será una mujer de la Ciudad de México, originaria de Guadalajara

“Es tremenda, ¿qué les digo? Nada que no sepan”. Chantal Andere.

‘Corazon de Marruecos’ tendrá un gran elenco, en el que se encuentran actores como: África Zavala, José Ron, Claudia Álvarez, Daniela Romo, Alexis Ayala y Luis Roberto Guzmán.

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¿Cuál es la trayectoria de Chantal Andere?

Chantal Andere, conocida como una de las grandes villanas de la televisión debido a sus destacadas interpretaciones de estos roles en las telenovelas, ha tenido una trayectoria en múltiples proyectos.

Actualmente tiene 54 años de edad y ha participado a lo largo de su carrera en series, obras de teatro, pero principalmente en telenovelas.

Fue en el año 1988 cuando ella tenía 17 años y audicionó para la telenovela ‘Dulce desafío’ al lado de Adela Noriega.

Este proyecto le abrió paso a varias producciones importantes y ganó notoriedad para impulsar su carrera en la actuación.

Uno de los papeles por los que más es recordada Chantal Andere entre el público es en la telenovela ‘Marimar’ de 1994 protagonizada por Thalía.

Chantal Andere da vida a Angélica Narváez de Santibañez. El personaje consolidó su carrera como una de las máximas villanas de las telenovelas en México.

Otras de las telenovelas en las que ha estado Chantal Andere han sido:



Marimar.

La Usuarpadora.

Sentimientos ajenos.

La intrusa.

Amor real.

Destilando Amor.

Sortilegio.

También ha tenido suerte en el teatro recientemente con la obra de comedia, musical y terror ‘La tiendita de los horrores’, la cual tuvo mucho éxito.

De igual manera, Chantal Andere ha estado en series como:



Volver, el Nuevo Impero

El conde: Amor y honor

Pacto de silencio