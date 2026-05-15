¡Natalia Téllez se va de México! La actriz y conductora revela las razones ¿Le afectó la muerte de su ‘hijo’?

La actriz y conductora Natalia Téllez se encuentra en el ojo público, luego de dar a conocer que le dirá adiós a México por un tiempo.

La noticia sucede a días de que la artista reveló la muerte de su ‘hijo’. ¿Sigue afectada? Esta es toda la información.

Natalia Téllez dejará México por un tiempo: ¿Cuál es la razón? / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo fue la muerte de su ‘hijo’ de Natalia Téllez?

A principios de abril, la conductora de ‘Netas divinas’, Natalia Téllez, anunció la trágica muerte de su perrito “Güero”, el cual ha sido un episodio traumante para la también actriz.

Mediante sus redes sociales compartió varias fotografías con su mascota, a quien le tenía mucho cariño.

En un mensaje lleno de cariño y amor, Natalia agradeció la compañía de “Güero” y destacó lo importante que fue para ella.

“Nos miramos a los ojos solos y asustados, sin casa y medio rotos pero juntos nos lo dimos todo. Hoy se fue el ser más amado y el que me enseñó a amar. Me mostraste que tenía la capacidad de cuidarte y haciéndolo me salvaste. Gracias por elegirme, gracias por mirarme y amarme, fuiste el primero y tus ojitos están guardados en lo más profundo de mi corazón para siempre. Soy mejor humano porque tu lomo se cruzó en mi camino. Gracias Güero”. Natalia Téllez.

Cabe destacar que en múltiples ocasiones, Natalia Téllez compartía videos y fotografías con “Güero” tanto en sus historias de Instagram como en publicaciones, lo que dejó ver lo cercano que eran ella y su mascota.

Natalia Téllez comparte con un doloroso mensaje la muerte de su perrito. / Foto: Instagram/@natalia_tellez.

¿La muerte de “Güero” dejó afectada a Natalia Téllez que tiene que huir de México? Ya se saben las razones.

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¿Por qué Natalia Téllez se va de México?

A principios de este mes de mayo se dio a conocer la programación de Telemundo. La televisora reveló que tiene un proyecto para Natalia Téllez.

Se trata del reality show ‘Operación triunfo’, que llegará a un formato 24/7, y Natalia Téllez será la conductora de este nuevo programa.

Debido a que el programa de Telemundo será en Estados Unidos, la actriz tendrá que dejar momentáneamente México para comenzar con este nuevo proyecto.

No hay una fecha específica de estreno, pero será en el mes de julio en el que arrancará ‘Operación Triunfo’, pero lo que está confirmado es que Natalia Téllez conducirá el reality.

El show de televisión buscará a la próxima estrella musical.

Hasta apenas el jueves 14 de mayo, Natalia Téllez declaró al respecto sobre la nueva etapa como en la que será conductora de ‘Operación triunfo’ a través de sus redes sociales.

Natalia Téllez estará en Telemundo con ‘Operación Triunfo, show que conducirá. / Foto: Telemundo.

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¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el próximo reality en el que será conductora?

Natalia Téllez compartió un video en sus redes sociales donde se muestra emocionada por ser la conductora de ‘Operación triunfo’ de Telemundo.

“Ha llegado el momento más especial para decir que yo, Natalia Téllez, soy la conductora oficial de ‘Operación triunfo’ Estados Unidos por Telemundo”. Natalia Téllez.

La actriz se mostró feliz por dar la noticia a sus seguidores y reveló algunos detalles de lo que la audiencia verá en el programa de televisión.

“Habrá música, talento, historias, vamos a encontrarte a ti que vas a ser la nueva estrella musical”. Natalia Téllez.

Por último, Nataia Téllez mencionó que permanecerá cerca de la audiencia, así como de sus seguidores durante el tiempo en que dure el programa.