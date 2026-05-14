Carmen Aub revela, ¿su hija fue rechazada por su familia tras terrible diagnóstico? “No la hace menos perfecta”

Carmen Aub contó el complicado diagnóstico médico que recibió cuando nació su hija, quién tiene pérdida auditiva de grado moderado a severo. Ahora la actriz que interpreta a Rutila en la serie El señor de los cielos abre su corazón y revela los cambios que han vivido desde aquel entonces. Te contamos todos los detalles.

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Carmen Aub reveló cómo vive el diagnóstico de su hija. / Instagram

¿Qué dijo Carmen Aub sobre el diagnóstico médico de su hija?

En septiembre de 2025, la actriz Carmen Aub compartió un comunicado en sus redes sociales en el que mostró por primera vez una fotografía de su bebé usando un aparato auditivo. Junto a la imagen, la intérprete habló sobre el diagnóstico que recibió su hija recién nacida, quien presenta pérdida auditiva de grado moderado a severo.

Carmen Aub explicó que tanto ella, como su esposo, Iván Sikic, atravesaron un proceso complicado tras conocer la noticia. La actriz señaló que durante las primeras semanas vivieron momentos de negación y tristeza mientras intentaban entender una situación que hasta entonces les era desconocida como familia.

“No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido. Sí, (mi hija) no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa”. Carmen Aub.

Con el paso de los días, la pareja logró asimilar el diagnóstico y decidió hablar públicamente sobre el tema hacia finales de septiembre, coincidiendo con el Mes de la concienciación sobre la sordera.

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Carmen Aub comunicado Instagram / IG. Carmen Aub y canva

¿Cómo recibió el diagnóstico de su hija Carmen Aub?

En entrevista con People en español, Carmen Aub detalló que cuando su hija nació, le hicieron el tamiz auditivo neonatal y no lo pasó, posteriormente le practicaron otro examen más profundo y ahí confirmaron el “diagnóstico de pérdida auditiva de moderada a severa. Y la verdad es que después de que me dicen eso, yo llego como en shock. Aparte, los doctores obviamente empiezan a decirte todos los pasos que uno tiene que seguir después de este diagnóstico, pero mi cabeza todavía estaba en el: “¿Qué?, ¿cómo?, ¿pero eso qué significa?”. Yo no conocía a ninguna persona sorda en mi vida, para mí era algo totalmente nuevo”

“Me pasaron miles de cosas por la cabeza: '¿Cómo me voy a comunicar con mi hija?, ¿esto qué significa?’ Y pues sí, la verdad es que uno pasa por muchos procesos: el enojo, la negación. Yo me acuerdo que esa primera semana no podía dejar de llorar. Hablaba con Iván y le decía: ‘Con esto no puedo’. Yo me considero una mujer muy fuerte, resiliente, adaptativa y echada para adelante; a las cosas difíciles de la vida les doy la vuelta, pero esto no… no voy a poder. Voy a ser la peor mamá”. Carmen Aub.

Ante los miedos que comenzaron a surgir, decidió informarse y se dio cuenta que el 90% de los niños sordos nacen de padres oyentes y con apoyo de los médicos, descubrieron que eso no era una limitante, pues se cree erróneamente que “los niños sordos son menos capaces intelectualmente porque no pueden hablar. Y no. Creo que hemos aprendido que hay un mundo donde existen audífonos, implantes cocleares y lengua de señas. Cada niño tiene una historia diferente y nosotros, ahorita, nuestro objetivo como padres es poder darle todas las herramientas para que ella, en el futuro, pueda escoger cómo quiere desenvolverse, en el mundo de sordos, oyentes o en ambos”.

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Carmen Aub cuenta cómo cambió todo tras el diagnóstico de su hija. / Instagram

¿Cómo es la relación con la familia de Carmen Aub tras el diagnóstico de su hija?

Carmen Aub, actriz de El señor de los cielos, relató que inicialmente la noticia fue difícil para su familia, pues ellos también entraron en un proceso de negación en el que decían “Está sorda, no, bueno, no escucha bien”.

“Y les tuvimos que ir diciendo poco a poco: “Oye, no pasa nada, está sorda, y eso no la hace menos perfecta. No es como para penarnos, no es para tenerle lástima. Está bien. Ella va a tener una gran vida, va a tener sus propios retos y no pasa nada, o sea, va a estar bien. Y está sorda, y decir la palabra ‘sorda’ no la vuelve menos”. Carmen Aub.

La actriz también dio a conocer que su hija está retrasada en el habla, pues ya tendría que hacer sonidos como “Pa, pa, pa” y “Mma, ma, ma”, por lo que necesita el implante para el que sí es candidata, mientras tanto, la familia ve hacia el futuro para mejorar la calidad de vida de la niña.

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