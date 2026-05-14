Sandra Echeverría responde ¿procedió la demanda en su contra por daño moral por parte de Nazareth? “Justicia”

Meses atrás, Sandra Echeverría acaparó la atención de las redes al denunciar públicamente haber sido víctima de un fraude millonario por parte de MetaXChance Capital, empresa que quebró el patrimonio de la actriz y “mil personas más”.

A través de sus cuentas oficiales, Echeverría explicó que la empresa prometía tener un mejor rendimiento del dinero; sin embargo, el capital que invirtieron nunca regresó.

“MetaXChance Capital es una empresa liderada por Nazareth N, la cual prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco; sin embargo, llevaban más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado con ellos”, detalló.

Sandra Echeverría denunció ser víctima de fraude millonario. / Redes sociales

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¿Qué pasó con Sandra Echeverría tras denunciar publicamente el fraude millonario de MetaXChance?

En su denuncia pública, Sandra Echeverría también explicó que la empresa engañó a miles de personas, lo que ocasionó que se presentaran más de 200 mil denuncias, pero no todas tuvieron éxito.

En ese entonces, las autoridades ya habían detenido a Patrick N y Mariana N, pero faltaba Nazareth N, quien fue puesta bajo las autoridades más de un mes después de que la actriz hizo pública su denuncia.

Tras la detención de las tres personas implicadas en el fraude piramidal, Sandra Echeverría compartió un nuevo mensaje sobre la importancia de alzar la voz y visibilizar ese tipo de casos: “Hoy ha sido un día súper importante para nosotros. Llevamos varios meses trabajando en este caso”, resaltó.

Sandra Echeverría habló de la importancia de alzar la voz ante fraudes. / Instagram: @sandraecheverriaoficial

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¿Quién procedió legalmente contra Sandra Echeverría?

Días después de que Nazareth N fue detenida, se dio a conocer un video en el que se acusa a la actriz Sandra Echeverría por daño moral y delincuencia organizada.

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación”, se explica en el video.

En ese mismo video, Nazareth N asegura que la empresa fue víctima de un desfalco interno por excolaboradores, lo que habría provocado un impacto importante en su patrimonio. Además, sobre las demandas en su contra, aseguró que se trataban de distracciones que impedían avanzar en los pagos de los inversionistas.

Sandra Echeverría y las supuestas consecuencias legales en su contra tras denuncia de fraude millonario. / Redes sociales

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¿Qué dice Sandra Echeverría sobre la denuncia en su contra por parte de MetaXChance?

El video de Nazareth N no pasó desapercibido por la opinión pública, por lo que en una reciente entrevista para el programa Sale el sol, Sandra Echeverría explicó que se trataba de una “sarta de mentiras” que habían sido difundidas dos días antes de la vinculación a proceso de Nazareth N. “

“No hay absolutamente nada que haya procedido”. Sandra Echeverría

Actualmente, la actriz y cantante se encuentra contenta porque las autoridades hicieron justicia, pero reconoce que aún faltan varios reembolsos de personas que perdieron todo su patrimonio, por lo que asegura que la lucha sigue: “Los juicios seguirán y se retomarán hasta julio. Ojalá que podamos hacer justicia por ellos”.

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Así lo dijo Sandra Echeverría: