Niurka responde a Rey Grupero tras acusaciones de brujería vs. Rey Grupero, ¿lo admite?: “Solitos se joden”

Niurka Marcos respondió si le hizo brujería a Rey Grupero en medio de los polémicos dimes y diretes que han enfrentado tras participar en La casa de los famosos All-stars, ¿qué dijo la actriz y vedette? Te contamos los detalles.

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Niurka respondió a los presuntos señalamientos de brujería a Rey Grupero. / Redes sociales

¿Niurka le hizo brujería a Rey Grupero?

Las declaraciones sobre una brujería de Niurka Marcos surgieron a partir del testimonio de Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, y de lo narrado por su esposa, Fernanda Rocha. Según contó ella a TVNotas, la preocupación comenzó tras la participación del influencer en el reality La casa de los famosos All-stars, donde convivió con la vedette.

“Cuando ‘Rey’ estuvo en el reality me entró desesperación por todo lo que sucedía dentro. Personas cercanas a Niurka, que habían tenido experiencias con ella en cosas de hechizos, me dijeron que tuviéramos cuidado. Hace un mes, él seguía mal”, relató Fernanda.

De acuerdo con su versión, la situación llevó a la familia a buscar ayuda espiritual con Priscila Hilaire, conocida como ‘la Gitana’, una santera radicada en Monterrey. Fernanda aseguró que, aunque ni ella ni Rey Grupero creen en la brujería, decidió acercarse a la especialista debido a los problemas de salud y ánimo que él seguía enfrentando tras salir del programa.

“A pesar de que ambos no creemos en ese tipo de cosas (brujería), cuando le conté a Priscila me dijo que lo más probable es que lo trabajaron en un panteón”, expresó. También afirmó que el influencer atravesaba momentos complicados durante las noches: “No podía dormir, despertaba diciendo que alguien lo observaba al lado de la cama”.

Fernanda explicó además que acompañó a Priscila a un panteón en la Ciudad de México, aunque permaneció fuera del lugar por experiencias personales que, según contó, le dejaron temor desde niña. “Le pedí que grabara todo. Por primera vez comparto este video, y lo hago con TVNotas. Por las características que me dio Priscila, sé que coinciden perfectamente con las de Niurka”, señaló.

Finalmente, comentó que, tras la intervención espiritual y conservar en su hogar un Cristo pintado por Rey Grupero, notaron cambios positivos: “Ha cambiado la energía (y la salud de ‘Rey’). Ahora estamos muy relajados, en paz y contentos”.

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Rey Grupero ha sido protagonista de muchas polémicas. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué dijo Niurka sobre los presuntos señalamientos de brujería contra Rey Grupero?

Niurka Marcos reaccionó a las declaraciones sobre una presunta brujería contra Rey Grupero durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La vedette fue cuestionada sobre las versiones que surgieron tras las declaraciones de Fernanda Rocha, esposa del influencer, y respondió que no considera necesario entrar en ese tipo de polémicas. “Hay personas de las que no vale la pena hablar”, expresó al inicio de su respuesta.

Durante la conversación, Niurka comentó que no suele realizar ese tipo de prácticas y aseguró que no busca perjudicar a otras personas. “Te respondo como Niurka siempre responde, en directo, yo no hago maldades porque no me gusta arrastrar con karmas”, comentó. Además, añadió que sus creencias espirituales no están relacionadas con hacer daño: “Mis santos no trabajan con chingader*s que ya solitas se han destruido por la vida, no hay necesidad”.

La actriz también señaló que, desde su perspectiva, existen personas que terminan afectándose por sus propias acciones, por lo que consideró innecesario intervenir. “Hay personas en este mundo que no hay necesidad de hacerles nada, solitos se joden, solitos se afectan, solitos se destruyen”, dijo.

Finalmente Niurka aseguró que algunas figuras recurren a este tipo de declaraciones para llamar la atención pública: “Por eso es que hay personas que andan por ahí llamando la atención, tirando patadas de ahogado, inventándose historias y nadie los pela porque la gente se da cuenta que están tratando de sobrevivir y tragar”.

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La contundente respuesta de Niurka Marcos sobre supuesta brujería contra Rey Grupero. / X

¿Quién es Niurka y qué hace?

Niurka Marcos es una vedette, cantante, bailarina y actriz cubana nacida el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba. Su nombre completo es Niurka Marcos Calle y es hija de Carmelo Marcos, integrante de la marina cubana, y de Salustiana “Celeste” Calle. Creció junto a sus cinco hermanos y cursó estudios durante cuatro años en la Escuela Nacional Circense de Cuba, donde comenzó su formación artística antes de trasladarse a México para continuar su carrera en el espectáculo.

En México inició trabajando como bailarina en el centro nocturno Tropicana de Mérida, Yucatán. Con el tiempo amplió su trayectoria en televisión, teatro y música. En el ámbito personal, mantuvo una relación con el productor Juan Osorio, con quien tuvo a su hijo Emilio. Además, estuvo casada con el actor Bobby Larios y posteriormente con Yanixán Texido. También es madre de Itzcoatl “Kiko” y Romina, nacidos en México.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones como Velo de Novia, Salomé y La fea más bella. En 2004 formó parte del reality Big Brother México y en 2007 lanzó el álbum La emperadora. También condujo programas de entretenimiento como Espectacularmente Niurka y El show de Niurka. Más adelante se integró al elenco de Emperatriz, donde interpretó a uno de los personajes antagónicos de la historia.

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