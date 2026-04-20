La mansión VIP: Participantes del reality realizan ritual para protegerse tras presunta brujería de Niurka

Niurka fue eliminada el domingo 19 de abril de La mansión VIP, noticia festejada por la mayoría de los habitantes. Ante esto, los participantes no se quedaron de brazos cruzados, y se pusieron manos a la obra para... ¿borrar las malas vibras de la cubana? Te platicamos lo que hicieron.

La Mansión VIP vs La casa de los famosos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué acusaron a Niurka Marcos de hacer brujería dentro de La mansión VIP?

La participación de Niurka Marcos en La mansión VIP no pasó desapercibida. Desde el inicio del programa, que se transmite en vivo las 24 horas a través de YouTube en el canal de HotSpanish, la actriz y vedette dio de qué hablar, no solo por su temperamento fuerte, sino ahora también por rumores sobre un presunto uso de santería o prácticas esotéricas dentro de la casa.

En plataformas digitales comenzaron a difundirse clips donde se observa a Niurka tocando la cabeza, el cabello o el rostro de algunos participantes. Para varios usuarios, estos gestos no serían coincidencia, sino posibles acciones vinculadas a rituales espirituales que buscan absorber energía, alterar el estado emocional o afectar el desempeño de otros concursantes durante la competencia.

Las especulaciones crecieron aún más cuando, después de uno de estos contactos, uno de los habitantes perdió una prueba, lo que alimentó las teorías entre los seguidores del programa.

¿Sus acciones sirvieron para influir en las dinámicas?

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Niurka acusada de brujería en La mansión VIP / Redes sociales y canva

¿Qué ritual hicieron los participantes de La mansión VIP tras presunta brujería de Niurka?

La mansión VIP continúa dando de qué hablar, y es que la eliminación de Niurka del reality tocó fibras sensibles entre los habitantes, no porque la extrañen (porque así lo han hecho saber), si no porque algunos festejaron su salida.

La tarde de este lunes 20 de abril, circuló un clip en el que varios de los participantes están en un cuarto y su dinámica era “barrerse” o “limpiarse” con un huevo, una práctica que está relacionada a “quitarse” o “purificarse” de las malas vibras.

El “ritual” también fungió como broma para Carlos Alberto Fuentes, quien fue “limpiado” con el huevo, y al romperlo, salió con un distintivo color negro, la reacción de él fue decir: “ Me voy a moriiiir ”.

En comentarios señalan que en efecto, este tipo de “ritual” funge como protección o limpieza de las malas vibras, pero el color del huevo es debido a que presuntamente el vaso había sido rociado con salsa inglesa para gastarle una broma al cantante.

Eso sí, muchos usuarios en redes destacaron que los rumores de brujería de Niurka les llegaron a todos y cada uno de ellos, por lo que decidieron actuar.

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Los habitantes de #LaMansiónVip se barrieron con un huevo para quitarse las brujerías de Niurka y salió el huevo podrido! 😱🤢PINCHE VIEJA BRUJA! pic.twitter.com/hqf9jooi7s — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) April 20, 2026

¿Quiénes son los habitantes de La mansión VIP?

La mansión VIP reúne a celebridades de todo tipo, desde influencers y creadores de contenido, hasta famosos actores y cantantes. La lista completa es la siguiente:



Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

El premio para el ganador será de dos millones de pesos, ya hay favoritos y los fandoms han comenzado su pelea desde fuera.

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