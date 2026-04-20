Niurka exhibe los “secretos oscuros” de ‘La mansión VIP’ tras expulsión; ‘HotSpanish’ responde y ¿la amenaza?

La primera gala de eliminación de ‘La mansión VIP’, reality creado por ‘HotSpanish’, dio mucho de qué hablar. Y es que, tras anunciarse que Niurka Marcos era la expulsada de la noche, esta no solo explotó contra la producción, sino que también se llevó consigo a su novio, Bruno Espino.

Horas después de lo ocurrido, la llamada ‘Mamá Niu’ publicó una serie de historias en las que ventila pruebas del presunto fraude que se estaría cometiendo dentro del reality. No obstante, dichas publicaciones fueron eliminadas a las pocas horas, por lo que ha comenzado a circular la versión de que el creador del concepto la había “amenazado”, ¿qué está pasando? Te contamos todos los detalles.

HotSpanish / Redes sociales

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¿Cómo fue la eliminación de Niurka Marcos en ‘La mansión VIP’?

Durante varios días, Niurka Marcos se había dicho inconforme con el presunto favoritismo hacia Sol León y Eli Esparza. Si bien ‘HotSpanish’ la confrontó en su momento y le dijo que todo era “legal” en ‘La mansión VIP’, la cubana enfureció más y dejó claro que tanto ella como su novio, Bruno Espino, se irían en la gala de eliminación, sin importar su posición en la tabla.

El domingo 21 de abril. ‘HotSpanish’ anunció que Niurka era la que menos votos había obtenido del público, por lo que debía abandonar el show. La actriz explotó y no solo arremetió contra el propio influencer, sino que también sostuvo que había cosas dentro del concurso que no estaban bien.

Según ella, la producción no solo le daba preferencia a Sol y Eli, sino que también habrían dejado pasar ciertas agresiones. También afirmó que la querían “separar” de Bruno, sugiriendo que las votaciones realmente estaban manipuladas.

Incluso confrontó a Naim Darrechi, quien le reclamó por no alegrarse de que Bruno continuara en el reality. Y es que cabe destacar que Espino sí celebró la decisión del público, pero Niurka se enojó y le dijo que, si no se iba con ella, perdería “todos los privilegios”.

La vedette insultó al español y aseguró que simplemente estaba defendiéndose de una producción que, a su perspectiva, solo buscaba perjudicarla.

Niurka sale de La mansión VIP / Redes sociales

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¿Realmente ‘La mansión VIP’ es un fraude?

Tras salir de ‘La mansión VIP’, Niurka Marcos compartió una serie de historias en Instagram agradeciendo el cariño del público y celebrando que “no la pudieron separar de Bruno”.

Insistió en que hay favoritismo en el reality, principalmente hacia Sol León, y aseguró que “muchas reglas estipuladas en el contrato fueron rotas”.

Según su versión, muchos participantes ya se habían dado cuenta de estas situaciones, pero solo ‘Maza Clan’ estuvo dispuesto a apoyarla y también le reclamó a la producción. Supuestamente, la organización habría hablado con el equipo de este último para calmar el asunto.

“Eran ellas dos (Sol León y Eli Esparza) las protagonistas de esta historia. Los demás éramos reparto y, tristemente, quedan 12 allá dentro que siguen siendo reparto. Habilmente, ‘Maza’ también se dio cuenta y empezó a hacerla de ped… igual que yo y Bruno. La producción, bien habilidosa, empezó a comunicarse con su gente que lo apoya y empezó a bajarse el calzón con él porque saben que es una joya valiosa y poderosa. Dijeron: ‘No nos conviene que él esté del lado de la bruja Niurka’”. Niurka

Finalizó reiterando que ‘HotSpanish’ permitió “muchas faltas de respeto” dentro del show, a pesar de que él mismo dijo en su momento que no aprobaría “el hate” o los insultos. Posteriormente, mostró las capturas de una conversación que habría tenido con ‘Muñeca Diamante’, una influencer que se lleva mal con Sol y que le comentó que, aparentemente, la producción sí hacía más promoción a León y Eli.

Algo que llamó la atención del público es que estas publicaciones fueron eliminadas a las pocas horas, generando aún más polémica en redes sociales.

Así fue como ‘HotSpanish’ respondió ante las declaraciones de Niurka sobre ‘La mansión VIP’

A través de una publicación en Facebook, ‘HotSpanish’ lanzó un comunicado sobre la eliminación de Niurka. Sin mencionar nombres, aseguró que ‘La mansión VIP’ es un proyecto auténtico y que las decisiones del público siempre serán respetadas.

“Yo siempre voy a ser transparente con ustedes, porque ustedes son los que hacen posible La Mansión VIP y ustedes merecen respeto. Los resultados se respetan, la decisión del público se respeta y este proyecto se va a cuidar con seriedad”, indicó.

Diversos periodistas como Mich Rubalcava reportaron que, supuestamente, el equipo del influencer contactó a Niurka para bajar las historias en las que habló sobre el reality o, en caso contrario, procederían legalmente en su contra. Cabe mencionar que esto no es algo confirmado. Sin embargo, muchos creen que podría ser verdad.

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