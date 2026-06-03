¿HotSpanish desmiente a Yeri MUA? Revela por qué no estuvo en La mansión VIP, ¿confirma que tenía VIH?

Yeri MUA está en medio de la polémica desde que reveló cuánto le ofrecieron para ser parte de La mansión VIP. De acuerdo con la cantante, le propusieron 3 millones de pesos, los cuales rechazó.

Además de revelar la supuesta propuesta, la intérprete de “Traka” lanzó algunos dardos contra el formato al asegurar que “no les alcanza” para tenerla y prefiere entrar a la televisión.

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Yeri MUA y sus declaraciones sobre La mansión VIP. / Redes sociales

¿Qué pasó con Yeri MUA tras sus polémicas declaraciones sobre La mansión VIP?

Las palabras de la cantante mexicana comenzaron a tomar fuerza en redes después de que se dio a conocer que su ex, Naim Darrechi, fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Pese a que Yeri MUA estaba fuera de México en esos momentos, en redes se comenzó a especular que presuntamente había estado detrás del arresto del influencer, pues se aseguró que conocía a la azafata que lo acusó de fumar dentro del avión.

En medio de los dimes y diretes, Naim Darrechi fue puesto en libertad, pero su caso generó una ola de ataques contra Yeri MUA. Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la que hizo el influencer Lonche.

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Yeri Mua y Naim Darrechi vuelven a la polémica tras ruptura. / Instagram: @yerimua

¿Qué dijo Lonche sobre Yeri MUA y qué tiene que ver con La mansión VIP?

Después de que Yeri MUA sufrió un ataque de ansiedad en el AICM, Loche reveló que comenzaría a soltar “bombas” porque nunca se defendió como “le hubiera gustado de la yegua”. Aunque no mencionó a Yeri MUA, usuarios relacionaron la publicación con la cantante.

A través de su cuenta de X, Lonche hizo una dura revelación que volvió a centrar la atención en la cantante y sus declaraciones sobre La mansión VIP:

“Bueno, qué más da tin (sticker de caballo) no entró a la mansión porque antes de entrar nos hicieron estudios de VIH; creo que alguien no pasó la

prueba, oh shit”, escribió.

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Bueno que más da tin🐴 no entro a la mansión porque antes de entrar nos hicieron estudios de VIH creo que alguien no pasó la prueba oh shit 🤣 pic.twitter.com/TS54fOMVXr — Lonche (@LoncheDeHuevito) May 30, 2026

¿Cómo reaccionó Yeri MUA a la revelación que hizo Lonche?

Días después de la publicación de Lonche, Yeri MUA regresó a redes y dijo sentirse una mujer muy juzgada por vivir libremente su sexualidad; aunque no hizo referencia a lo dicho por su colega, sentenció:

“No soy paciente de VIH. Se me juzga por ser una mujer que vive su vida sexual con libertad y no tiene miedo de compartirlo. Tanto así que siempre intentan esparcir rumores sobre mi salud sexual”. Yeri MUA

En ese momento, la influencer no dio detalles de una supuesta demanda, pero el periodista Gabo Cuevas aseguró que su equipo legal podría iniciar un proceso contra Lonche: “Esto viene por un delito de daño moral, discriminación”, señaló.

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Yeri MUA podría demandar a Lonche por especular que tenía VIH / Redes sociales

¿HotSpanish desmiente a Yeri MUA y Lonche sobre La mansión VIP?

En un encuentro con la prensa, HotSpanish fue cuestionado sobre las declaraciones que circulan en redes relacionadas con La mansión VIP; aunque no quiso dar detalles, dejó claro que nunca hubo una plática de dinero con Yeri MUA.

“A lo que yo tenía entendido, estábamos bien”, dijo en un primer momento, y al ser cuestionado sobre la supuesta prueba de VIH agregó: “No, realmente no fue una situación así, de que no haya pasado algo; simplemente no se dio el acuerdo y no continuamos con eso”.

Finalmente, aclaró que nunca existieron acuerdos monetarios, pero sí se llegó a mencionar la posibilidad de que entrara gratis a cambio de que alguien saliera, pero no confesó si se trataba de Naim Darrechi, su ex.

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