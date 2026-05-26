Yeri Mua revela cuánto le ofrecieron para La mansión VIP y lo rechazó por “miserable”: ¿No quería ver a Naim?

Yeri MUA confirmó que estuvo cerca de entrar a La mansión VIP, reality de HotSpanish donde participó su ex, Naim Darrechi. Sin embargo, la influencer aseguró en tono sarcástico que rechazó la propuesta porque le ofrecieron una cantidad que consideró insuficiente para exponerse en el polémico programa. Además, lanzó indirectas contra el reality, comparándolo con formatos de televisión como La casa de los famosos y dejando claro que, según ella, “no les alcanza” para contratarla.

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Yeri MUA denuncia amenazas

¿Cuánto le ofrecieron a Yeri MUA por entrar a La mansión VIP?

La influencer mexicana Yeri MUA volvió a colocarse en el ojo del huracán tras revelar cuánto dinero le ofrecían por entrar al reality La mansión VIP, uno de los proyectos más sonados en redes sociales encabezado por HotSpanish.

La influencer veracruzana confirmó que sí hubo una propuesta formal para sumarse al programa, pero el monto económico no estuvo ni cerca de convencerla. Aunque la cifra podría parecer alta para muchos, para Yeri MUA fue simplemente insuficiente, considerando su popularidad, alcance digital y su actual momento en la música.

“A a mí para entrar a La mansión VIP me ofrecieron tres miserables millones de pesos.” Yeri MUA

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¿Por qué HotSpanish quiso invitar a Yeri MUA y Naim?

Más allá del dinero, el contexto detrás de la invitación también levantó sospechas. Y es que el reality no es ajeno a generar polémica a propósito. Los creadores del reality ya había apostado por juntar a exparejas para generar polémica. Tal como ocurrió con Suave y Kim, quienes coincidieron dentro de la casa pese a su historia, lo que desató momentos incómodos y mucho escándalo. Bajo esa misma fórmula, HotSpanish habría buscado replicar el impacto con Yeri MUA y Naim Darrechi, su ex, quienes arrastran un pasado igual de turbulento.

Este posible reencuentro no solo habría garantizado rating, sino también tensión constante dentro del programa, algo que claramente forma parte del ADN del reality.

Sin embargo, en este caso, la jugada no prosperó. Yeri MUA decidió no formar parte del experimento, evitando cualquier tipo de interacción directa dentro del show.

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¿Prefiere Yeri MUA realities de televisión como La casa de los famosos México?

Durante su participación en el pódcast Cómplices del desmadre, Yeri MUA, intérprete de Chupón, también dejó claro que su interés en los realities sigue presente, pero no en cualquier formato.

La influencer explicó que prefiere producciones televisivas como La casa de los famosos México, donde considera que hay mayor estructura, reglas definidas, figuras más grandes y, sobre todo, mejores oportunidades económicas.

“Bueno, pero si me vas a elegir entre la mansión y el otro, y la casa, yo prefiero mil veces entrar a televisión…” Yeri MUA

Yeri Mua encendió las redes al denunciar amenazas de muerte en su contrA. / IG

Incluso dejó entrever que el presupuesto del reality digital no era suficiente para cubrir sus expectativas: “No, y porque no les alcanza para meterme…”

Con esto, dejó claro que su enfoque está en proyectos que realmente impulsen su carrera y le generen beneficios más allá del escándalo momentáneo.

Finalmente llamó la atención es que Yeri MUA no se cierra a los realities, pero sí tiene una visión más ambiciosa a futuro. La cantante reveló que le gustaría formar parte de un proyecto fuera de México, específicamente en Estados Unidos, donde podría alcanzar un nuevo público y seguir expandiendo su carrera internacional.