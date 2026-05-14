Suavecito confirma su ruptura con Queen Buenrostro tras salir de La mansión VIP, asegura: “Me falló”

Días después de la final de La mansión VIP, Suavecito dio sus primeras declaraciones sobre su relación con Queen Buenrostro, quien también estuvo en el reality show, pero fue eliminada semanas antes de su gran final.

Pese a que ya había varios videos y declaraciones que confirmaban que la relación entre los creadores de contenido había llegado a su final, la confirmación oficial llegó hace unas horas por parte de Suavecito. Esto dijo.

Suavecito y Queen Buenrostro en La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Qué pasó con Queen Buenrostro fuera de La mansión VIP?

Antes del reality show, la pareja se mostraba muy unida en redes sociales, compartiendo viajes y momentos familiares, pero tras la llegada de La mansión VIP, su relación dio un giro inesperado.

Las primeras semanas dentro de la competencia se mostraron cercanos, y aunque hubo algunos momentos que parecían generar tensión, su relación seguía en pie. El escenario que llegó a cambiar todo fue la salida de Queen Buenrostro y el ingreso de Kim Shantal, exnovia de Suavecito.

Como era de esperarse, la llegada de Shantal causó revuelo en redes sociales, pero Buenrostro aseguró en un principio tener plena confianza en su pareja, la cual se fue rompiendo con el paso de los días tras ver los acercamientos entre su novio y Kim Shantal.

Queen Buenrostro aseguró confiar en Suavecito cuando salió de La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Qué hizo Suavecito con Kim Shantal en La mansión VIP?

Suavecito y Kim Shantal se mostraron distantes durante sus primeros días juntos dentro del reality show, pero todo fue cambiando con los días, pues poco a poco se mostraron más cercanos.

Uno de los momentos detonantes ocurrió cuando los influencers se encontraban dentro de la piscina y, tras una interacción frente a las cámaras, se trasladaron al respiradero. La producción no mostró lo que ocurría dentro, pero los sonidos que percibieron los micrófonos hicieron volar la imaginación del resto de los participantes y usuarios.

En medio de las dudas sobre lo que había ocurrido, Lalo Oconner, entonces pareja de Shantal, confesó en una entrevista con Gabo Cuevas que parte de la producción le había confirmado que Kim Shantal y Suavecito se besaron: “Es sumamente claro todo esto”, declaró.

Kim Shantal y Suavecito dentro de La mansión VIP.

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¿Cómo reaccionó Queen Buenrostro tras lo ocurrido entre Suavecito y Kim Shantal?

En un principio, la influencer hizo acciones que parecían que su relación con Suavecito seguiría su curso; sin embargo, tras el final de La mansión VIP, compartió un mensaje en sus redes en el que dejó claro que está viviendo un nuevo comienzo. “

“Yo puedo. Yo siempre puedo. Yo he podido con esto y con mucho más. De amor nadie se muere.” Queen Buenrostro

Horas después borró sus fotos con suavecito de sus redes sociales y cerró su cuenta de Instagram. El último mensaje que compartió fue: “De vuelta a mi casita para un nuevo comienzo”; posteriormente, a través de su TikTok dio a conocer que ya estaba con su familia.

Queen Buenrostro a través de Instagram. / Redes sociales

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¿Cómo confirmó Suavecito su ruptura con Queen Buenrostro?

Después de días de ausencia y silencio, Suavecito decidió hablar sobre el tema y confirmar que su relación con Queen Buenrostro llegó a su fin, pero sorprendió que parecía no ser una decisión definitiva.

“Lo mejor fue que Dan y yo diéramos un tiempo para sanar nuestras heridas. Sé que me falló, pero sé también que yo fallé y me duele mucho lo que está pasando. Por el amor que un día nos tuvimos, me gustaría que parara el odio que está creciendo hacia terceras personas”. Suavecito

En ese mismo clip, confesó que está enfocado en su bienestar personal y que en los próximos días se volverá a reunir con los participantes de La mansión VIP para crear más contenido para sus seguidores. En ese encuentro espera volver a ver a Kim Shantal para saber “qué es lo que va a suceder”.

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