¿Queen Buenrostro despotricó vs. la producción de La mansión VIP? ¡Revela que le perdieron una costosa chamarra!

Queen Buenrostro sigue generando polémica en redes sociales en torno a La mansión VIP, reality show del que fue eliminada poco antes del sorpresivo ingreso de Kim Shantal. Su participación en el reality show dio de qué hablar desde que se anunció que llegaba junto a Suavecito, su entonces pareja y quien también mantuvo una relación en el pasado con Shantal.

Al estar eliminada de la competencia, Queen Buenrostro se percató de los comentarios y gestos que Suavecito al hablar sobre ella, lo que desencadenó una serie de acciones que podrían marcar el fin de su historia de amor.

Suavecito y Queen Buenrostro en La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Queen Buenrostro y Suavecito dejaron de ser pareja tras estar en La mansión VIP?

Al abandonar la competencia Queen Buenrostro se sinceró sobre su sentir en una transmisión con Dalas Review, donde reveló que su molestia viene del supuesto alivió que Suavecito mostró al quedarse solo en el reality.

“Yo quedo como la tóxica, como la que lo controlaba, como la mala, como esto. Cuando hubo muchas ocasiones donde tanto él como yo, no te voy a mentir, tenemos ciertas escenas de celos”, explicó.

Otro de los comentarios que molestó a la influencer, ocurrió cuando Suavecito dejó entrever que el “popular” en la relación era él, lo que hizo estallar a Queen, quien no dudó en responder a través de TikTok, ya que compartió un video en el que se lee:

“Mijo, al que nadie conocía, es a ti. Tienes un millón de seguidores en TikTok, cuando tu novia, a la que nadie conoce, tiene casi 9 millones. Te montaste en un vuelo internacional por primera vez en tu vida justamente por Queen”.

Posteriormente, ella borró este video compartido.

Queen Buenrostro niega haber entrado al reality para tener popularidad. / Redes sociales

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¿Queen Buenrostro acusa a La mansión VIP de perder una chamarra de miles de pesos?

Desde entonces parecía que la controversia no escalaría más allá de su conflicto amoroso con Suavecito, sin embargo, un reciente video ha comenzado a dar de qué hablar en redes, pues usuarios señalan que la influencer busca más atención al hacer público el extravió una chamarra de casi medio millón de pesos.

“Me perdieron mi chamarra de lululemon y ahora me tuve que comprar otra jaja. No me dolió porque lo saqué en unos minutos los 4,000 que cuesta.” Queen Buenrostro.

Pese a que la creadora de contenido no mencionó que el extravío estuviera relacionado con La mansión VIP, algunos usuarios señalaron que quiere acusar a algunas de su compañeras o a la producción, mientras que otros aseguraron que solo quiere llamar la atención. ¿Será?

Queen Buenrostro genera controversia al hablar del extravio de una chamarra. / Redes sociales

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¿Quién es Queen Buenrostro y cómo inició su relación con Suavecito?

Ana Daniela Martínez Buenrostro , conocida como Queen Buenrostro,

, conocida como Adquirió mayor notoriedad en redes sociales tras ser parte del equipo de Badabun entre 2018 y 2019.

entre Pese a que ya conocía desde años atrás a Suavecito, su conexión sentimental ocurrió hasta un viaje a Guadalajara, pero todo comenzó cuando estuvieron juntos en Los Ángeles.

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