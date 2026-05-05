Gomita reacciona al romance de Agustín Fernández en La mansión VIP y ¿después él vive el karma? VIDEO

Han pasado casi dos años desde que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, fue parte de La casa de los famosos México, donde coincidió con Agustín Fernández.

Ambos creadores de contenido acapararon la atención del público con una supuesta historia de amor que no logró consolidarse, pues mientras Gomita realizó diversos intentos por llamar la atención de su compañero, Fernández intercambió besos con Gala Montes.

Hasta el día de hoy, diversos momentos que protagonizó Ordaz siguen circulando en redes sociales, sobre todo uno en el que se quedó esperando que Agustín Fernández llegara al jacuzzi de la suite principal.

Reviven la participación de Gomita y Agustín Fernández en La casa de los famosos México. / Facebook: La casa de los famosos/ Facebook: Gomita/ IG: @agus.fernandezr

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¿Agustín Fernández se besó con otra chica en La mansión VIP tras rechazar a Gomita?

Pese a que el rechazó de Agustín Fernández a Gomita parecía haber quedado en el olvido, volvió a revivir luego de que el influencer protagonizó un apasionado momento con una de sus compañeras de La mansión VIP.

A través de redes sociales, comenzó a circular rápidamente un video en el que se ve a Agustín Fernández en el jacuzzi del reality junto a Aida Victoria Merlano. El momento no pasó desapercibido y llegó hasta Gomita.

Agustín Fernández se vuelve tendencia por apasionado beso en La mansión VIP. / IG: @agus.fernandez

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¿Qué sintió Gomita al ver a Agustín Fernández besarse con otra chica?

A través de su podcast, Gomita compartió que diversos usuarios la etiquetaron en el video de Agustín Fernández desde el jacuzzi de La mansión VIP. Sin embargo, aunque se creía que su reacción podría ser negativa, aseguró que le dio mucha risa ver que otra chica logró lo que ella buscó en algún momento.

“Aida sí lo llevo al jacuzzi, cosa que yo no pude hacer. Me empecé a reír y me acordé cuando estaba en el jacuzzi como estúpida esperando a que subiera Agustín.” Gomita

Ante las risas de la influencer, su hermano no pudo evitar cuestionar sus sentimientos, por lo que Gomita explicó que reía porque recordaba uno de los momentos más icónicos de La casa de los famosos México.

“Me vi estúpida. Si me acuerdo en el jacuzzi, yo echándome el baño encima: ‘Yo no necesito a ningún hombre’”, recordó entre risas.

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¿Agustín Fernández sufre Karma en La masión VIP tras rechazar a Gomita?

Después de que el intercambio de besos entre Agustín Fernández y su compañera se volviera viral, surgió un nuevo acontecimiento dentro del reality que parece haber sido el karma del influencer.

Diversos usuarios de redes sociales difundieron el momento en que la influencer colombiana Aida besó a otro de sus compañeros de La mansión VIP pese a haber intercambiado varias muestras de cariño con Fernández.

La reacción en torno a lo ocurrido entre Gomita y Agustín Fernández años atrás no se hizo esperar, incluso varios usuarios se alegraron de que Aida haya decidido besar a alguien más.

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¿Quién es Aida Victoria Merlano, el supuesto karma de Agustín Fernández?

Nacida en Barranquilla , es una influencer, modelo y empresaria colombiana.

, es una influencer, modelo y empresaria colombiana. Su contenido está enfocado principalmente en el estilo de vida, empoderamiento y superación personal.

En su paso por redes sociales ha protagonizado algunas relaciones con creadores de contenido.

Actualmente es una de las participantes de La mansión VIP , programa de YouTube producido por HotSpanish.

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