Gomita confiesa que se volvió adicta a terrible sustancia por una dolorosa razón

Hace unos días, Gomita conversó con Rayito en una extensa charla en la que habló de sus inicios en la televisión mexicana, así como de sus inseguridades y la depresión que enfrentó. Durante la entrevista, la influencer hizo una fuerte revelación sobre la peligrosa adicción que nació en el quirófano tras someterse a varias cirugías.

¿Cuántas operaciones se ha hecho Gomita?

Gomita reveló que debido a que no le pagaban por su participación en “Sabadazo”, le ofrecían las cirugías estéticas gratis, razón por la cual ella decidió aprovechar esta oportunidad, pues su sueño era parecerse a sus compañeras y tener un cuerpo esbelto y estético, pero sufría ansiedad por comer y también problemas alimenticios.

“Muchas liposucciones; la primera fue a los 18 años. Me hice implantes de busto, liposucción, después nariz, lipo, implantes de pompas, lipo, luego otra vez la nariz. Fueron como 15 cirugías, porque se me hacía fácil salir de mi proceso de depresión”

“La situación en mi casa no era chida; como no me pagaban, yo decía: ‘les saco dinero con la lipo’. Era una por año. Ya en las últimas sentía que me estaba haciendo daño y quería parar esta ansiedad por comer y mi bulimia. Obvio, tomé mucha terapia. Por último, me realicé un bypass gástrico”, comentó Gomita.

Gomita detalló su proceso de pérdida de peso y aclaró si usó suplementos o solo procedimientos médicos. / Foto: Redes sociales

¿A qué se hizo adicta Gomita y por qué?

Gomita confiesa que le gustaba el efecto de la anestesia general porque su vida era un caos y el dormir en el quirófano le hacia olvidarse de los problemas de su vida, sin embargo con el tiempo se dio cuenta que no quería seguir ese camino.

“Es que es un vicio, y es un vicio la anestesia. ¿Sabes qué? Yo decía: ‘Duérmanse con la anestesia, que se sienta bien padre, y ocho horas ya en quirófano’. Despertaba y mi vida era un cagad.., pero mientras la cirugía me dormía, me olvidaba de mis problemas”, comentó Gomita.

Gomita revela el oscuro motivo que la llevó a volverse adicta a la anestesia / Foto: IG/gomitaoficial123

¿Gomita se hará más cirugías?

La exconductora de “Sabadazo”, revela que ya no piensa realizarse más cirugías estéticas y por ahora se siente feliz con su cuerpo. También Gomita afirmó que lleva 3 años sin cirugías plásticas.

“Ay eran unas heridas que digo ‘Ay dios por qué’ pero bueno todo tenía un propósito, ya no quiero tocarme el cuerpo, ahora si como dicen los alcoholicos llevo 3 años limpia”, comentó a Rayito.

La influencer explicó que alejarse de las cirugías no ha sido sencillo, pues admite que la tentación sigue presente, sobre todo cuando recibe propuestas constantes de especialistas que buscan convencerla de volver al quirófano. Sin embargo, hoy su prioridad es mantenerse firme.

“Sí es un tema de trabajarlo, el demonio es tentador tentador. Ahora recibo mensajes de doctores que me regalan la luxación de costillas; no me las he quitado ni me las pienso quitar, y yo me digo: ‘Tú puedes, eres fuerte’”, finalizó.

