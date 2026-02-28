¿Gomita está embarazada? Vidente revela que la famosa sí estuvo cerca de morir y lanza inesperada predicción

La salud de Gomita, Aracely Ordaz, volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que una vidente revelara detalles sobre el reciente problema médico que enfrentó la comediante y creadora de contenido. Ahora, además de hablar sobre ese episodio, la vidente lanzó una predicción que ha llamado la atención: un posible embarazo inesperado próximamente. Aquí te contamos qué fue lo que se dijo y cómo se dio a conocer esta información.

Gomita / Redes sociales

¿Qué dijo la vidente sobre la cirugía de Gomita?

En el video difundido en su canal de YouTube, la tarotista Vieira Vidente, afirmó que, según sus cartas, la influencer Gomita estuvo “pegada”, en referencia a que habría estado en una situación crítica tras la operación. De acuerdo con sus palabras, la responsabilidad no recaería en la creadora de contenido, sino en el especialista que realizó el procedimiento.

“Hubo un poco de que la culpa no fue tuya, mi amor. Eso no es así. Eres una chica muy sana. No veo que sufras de tantas cosas como otras mujeres. La culpa es de él” Vieira Vidente

En sus declaraciones, la tarotista aseguró que la influencer es una persona sana dentro del medio del espectáculo y que el problema médico no se debió a una condición previa importante. También mencionó que, aunque el doctor pudo pensar que hizo un buen trabajo, las cartas le mostrarían lo contrario.

Hasta el momento, Gomita ha hablado públicamente sobre haber atravesado un problema de salud tras una cirugía, pero no ha emitido un posicionamiento específico respecto a estas declaraciones de la vidente ni sobre un posible señalamiento directo hacia el médico.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Gomita podría estar embarazada próximamente?

Además de referirse al episodio médico, la vidente abordó aspectos personales del futuro de la influencer. Según la lectura, Aracely Ordaz, Gomita tendría que cuidarse especialmente, ya que las cartas marcarían la posibilidad de un embarazo inesperado en un periodo de seis a siete años.

“Tienes que tener mucho cuidado porque uno se hace sus arreglitos, uno se hace su lipo, no se cuida y me marca aquí que tendrás un embarazo antes de seis años” Vieira Vidente

La tarotista explicó que en la lectura aparece un hombre al lado de la comediante, con quien podría vivir una etapa de enamoramiento. Sin embargo, también indicó que esa relación no necesariamente sería definitiva, pues visualiza una separación en el futuro.

“Me sale un hombre a tu lado. Tú felizmente enamorada, pero eso no significa que vas a morir al lado de esta persona, pues viene una triste separación” Vieira Vidente

Estas declaraciones han generado búsquedas en torno a si Gomita está embarazada actualmente. No obstante, en el propio video se habla de una predicción a futuro y no de un embarazo confirmado en el presente. La influencer no ha anunciado estar en espera de un bebé.

¿Cómo se encuentra Gomita tras su problema de salud, segun Vieira Vidente?

En la misma lectura, la vidente también mencionó que, tras lo ocurrido, Gomita podría sentirse “derrumbada” por su hospitalización, ya que se trataría de una experiencia que la marcaría de por vida. Sin embargo, aseguró que eventualmente volverá a ponerse en pie.

“Te vas a sentir toda la vida derrumbada por esta situación, te marcará para el resto de tus días. Tranquila que todo se construye, te va a quedar muy bien” Vieira Vidente

Asimismo, indicó que en el futuro podría encontrar a un médico adecuado en caso de decidir realizarse nuevos procedimientos estéticos. “Estarás en buena mano y te hará algunos arreglitos, te va a ir mejor”, comentó.

Por ahora, lo confirmado públicamente es que Gomita enfrentó un problema de salud tras una cirugía reciente y que ya se encuentra fuera de peligro. Las declaraciones de la vidente corresponden a una lectura de cartas difundida en video, donde se habla tanto del episodio médico como de situaciones sentimentales y un posible embarazo en los próximos años.

