¿Paola Suárez filtra la razón por la que Gomita estuvo hospitalizada? “Se siente muy feo, hermanas”

En días recientes Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, causó mucha alarma en redes sociales tras revelar que estuvo a punto de morir. La conductora compartió fotos en las que mostraba que había sido hospitalizada y mostraba la imagen de una gran herida en el abdomen que indicaba que había sido sometida a cirugía.

A 11 días de la recuperación de Gomita, Paola Suárez rompe el silencio por la salud de la exparticipante de La casa de los famosos 2024 y destapa posible causa de su hospitalización.

Mira: Gomita relata la peor humillación que vivió en Sabadazo y revela que ¡casi queda en silla de ruedas!

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Por qué Gomita fue hospitalizada de emergencia?

A través de redes sociales, ‘Gomita’ aseguró que había sido hospitalizada de emergencia el pasado 5 de febrero. Si bien no especificó cuál fue el procedimiento, agradeció el haber salvado su vida.

“Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día. El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad. HOY ME ARREGLE PARA USTEDES CON MUCHO AMOR Y DOLOR. Así que gracias por ver mis vídeos”, manifestó.

A falta de explicación, en redes se comenzó a especular que el suplemento que consume para bajar de peso pudo ocasionarle alguna secuela grave. Ante esto, la cuenta oficial del productor lanzó un comunicado asegurando que su marca no tuvo nada que ver y Gomita compartió este comunicado.

“Queremos aclarar con mucho respeto que la situación que vivió Gomita fue completamente ajena a nuestro suplemento. Nuestro producto es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, y ha sido sometido a análisis de calidad y contaminantes, cuyos certificados ya hemos compartido anteriormente”, se lee.

Y añadieron que su prioridad siempre ha sido garantizar “la seguridad y transparencia” en cada uno de sus productos. Finalmente, le desearon todo lo mejor a Gomita para su pronta recuperación.

Mira: Gomita en su renovación se quita las extensiónes y estrena nuevo look: “Mi nuevo corte todo que ver”

Gomita / Captura de pantalla

¿Qué dijo Paola Suárez sobre la hospitalización de Gomita?

Durante la transmisión en vivo, Paola Suárez habló con evidente preocupación sobre el estado de salud de Gomita. La ‘Perdida’ recordó los momentos que han compartido y confesó que verla hospitalizada le removió personalmente, ya que ella misma ha pasado por situaciones similares.

“Estimo a Gomita. No les voy a decir que es mi mejor amiga, ¿verdad?, pero llegó a venir a León y fue a mi casa; tuvimos nuestras pláticas. Esta vez que vi que la habían operado y que estaba en una cama de hospital, la verdad es que estar en una cama del hospital, se siente muy feo, hermanas. Por experiencia propia, te deprime muchísimo, y sí es un gran valor levantarse, arreglarse y salir adelante, porque no dan ni ganas”, dijo.

Checa: Gomita confiesa que se volvió adicta a terrible sustancia por una dolorosa razón

Paola Suárez podría ser la nueva habitante de La casa de los famosos / Instagram

¿Qué le pasó a Gomita, según Paola Suárez?

Aunque Gomita dejo claro a sus seguidores que no estaba lista para compartir la causa de su hospitalización, Paola Suárez comentó al respecto la posible causa.

“No sé que le hayan operado la verdad, siento que ha de haber sido de la manga gástrica o cuando salió de La casa de los famosos México si tuvo mucho hate mi comadre y todo eso te deprime, pienso que fue de la manga gástrica, acuérdense que igual yo tengo la manga gástrica, pero aún así yo como muchísimo”, comentó Paola Suárez.

Cabe señalar, que hace algunos meses, Gomita confesó a Rayito que ya no pensaba realizarse cirugías plásticas. De momento, Gomita no ha querido compartir qué fue lo qué realmente pasó y por qué estuvo al borde la muerte.

En sus historias hace unos días dejo claro:“No he estado de lo mejor, pero hoy es un buen día. Mi ausencia en estos días lo hablamos más adelante. Quiero estar preparada para hablar con ustedes… por lo pronto no”.

Mira: ¿Gomita estuvo en riesgo? La influencer revela si su tratamiento para bajar de peso la llevó al hospital