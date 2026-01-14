Paola Suárez vive momento paranormal en su casa mientras realizaba una transmisión en vivo: VIDEO

Paola Suárez, reconocida influencer e integrante de ‘las Pérdidas’, vivió una aterradora experiencia durante la madrugada, cuando realizaba una transmisión en vivo desde su casa. Lo que comenzó como una interacción habitual con sus seguidores terminó convirtiéndose en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando debate, temor y hasta burlas entre los internautas. Te contamos lo que sucedió exactamente.

Las redes explotaron con la teoría de la participación de Paola Suárez / Instagram

¿Hay fantasmas en la casa de Paola Suárez?

Todo comenzó cuando Paola Suárez relató que se encontraba en su recámara transmitiendo en vivo, cuando de manera repentina una bocina empezó a reproducir música con sonidos aterradores. Según explicó, el dispositivo no respondía a los controles habituales y, aunque intentó apagarlo, no fue posible, por lo que tuvo que desconectarlo directamente de la corriente eléctrica.

Este primer incidente fue suficiente para que Paola decidiera abandonar su habitación y salir a la sala, claramente alterada.

Durante el trayecto, comentaba a sus seguidores que sentía miedo de salir al jardín y que algo no se sentía bien dentro de la casa. El ambiente, sumado al silencio de la madrugada, aumentaba la tensión que se percibía incluso a través de la pantalla. En redes señalaron que pudo tratarse de un fantasma.

Paola Suárez podría ser la nueva habitante de La casa de los famosos / Instagram

¿Qué momentos paranormales sucedieron en la transmisión en vivo de Paola Suárez?

Al llegar a la sala, la influencer y creadora de contenido, Paola Suárez, se percató de que la televisión estaba encendida, a pesar de que, según ella, la había dejado completamente apagada. “ ¿Por qué la tele está prendida si estaba apagada? Ya me dio miedo ”, expresó de manera nerviosa.

Decidida a apagarla, tomó el control remoto que se encontraba sobre la mesa y lo lanzó al sillón. Sin embargo, en un instante que dejó helados a sus seguidores, el control salió volando inexplicablemente hacia el piso, como si alguien lo hubiera aventado con fuerza. El movimiento quedó registrado en el video y fue el punto máximo de la experiencia.

Ante lo ocurrido, Paola reaccionó de inmediato, gritando aterrada y saliendo corriendo de la sala. “ ¡Ay no! Padre mío, Jesucristo bendito ”, exclamó entre gritos, mientras se apuraba.

Al momento, la famosa no ha dado más detalles de qué fue lo que habría pasado en su casa. No obstante, algunos usuarios insistieron en que podría tratarse de un fantasma. ¿Será?

¿Quién es Paola Suárez de ‘las Perdidas’?

Paola Suárez es una influencer, creadora de contenido y personalidad de internet mexicana que ganó gran popularidad en redes sociales gracias a su carisma, estilo y sentido del humor.

Conocida ampliamente como “la Perdida”, Paola se ha convertido en una figura representativa dentro del entretenimiento digital en México y en un referente de visibilidad para la comunidad LGBT+.

Paola Suárez comenzó su camino en redes sociales de manera orgánica, compartiendo fragmentos de su vida cotidiana, anécdotas personales y comentarios espontáneos que rápidamente conectaron con el público. Su forma de hablar sin filtros, su autenticidad y su personalidad extrovertida la distinguieron desde sus primeras apariciones en plataformas como Facebook e Instagram y posteriormente TikTok.

