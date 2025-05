Celia Lora estrena pódcast sobre cirugías; revela que Paola Suárez se puso implantes “reciclados”: VIDEO

Recientemente Celia Lora reapareció para hablar sobre su nuevo pódcast de cirugías plásticas y los secretos detrás de esta controversial práctica. Una de las bombas que dejó caer fue que Paola Suárez se puso implantes “reciclados”. ¿Qué dijo?

Celia Lora habla sobre su nuevo podcast en ‘Ventaneando’ / Captura de pantalla de youtube: Ventaneando

Celia Lora estrena pódcast sobre cirugías plásticas

En entrevista para ‘Ventaneando’ Celia Lora habló largo y tendido sobre su nuevo proyecto ‘La anatomía del error’, un pÓdcast sobre cirugías plásticas que la modelo conduce con invitadas que han padecido algún inconveniente con sus cirugías.

Celia comenzó a hablar sobre los errores de estas prácticas señalando que muchas veces esas intervenciones estéticas no son necesarias: “La mayoría de las veces son innecesarias, no las necesitas, pero vivimos en una época de dismorfia y de que ves cosas en redes y quieres verte así", expresó la modelo.

La hija de Alex Lora señaló que muchas veces los procedimientos estéticos terminan mal porque hay mucha charlatanería en esas prácticas y no se suele investigar bien sobre esos supuestos doctores.

Igualmente, Celia denunció que hay mucho riesgo con la dinámica de intercambio entre supuestos cirujanos e influencers que son operadas a cambio de promoción en sus redes, pero ellos suelen deslindarse de ello si algo sale mal, por lo que “la gente no dimensiona que está exponiendo su vida”.

Celia Lora denuncia malas prácticas en las cirugías plásticas / Captura de pantalla de youtube: Ventaneando

¿Por qué Celia Lora hizo un pódcast sobre cirugías?

La hija de Alex Lora reveló que decidió comenzar con este pódcast para hablar sobre el tema y exponer la realidad de muchas personas: “Desgraciadamente he oído muchas historias pero nadie las habla; mucha gente les tiene pavor a esos doctores, pero nadie los denuncia”.

La modelo y youtuber alertó sobre que ya cualquier persona puede poner implantes o inyectar líquidos: “Lo que no entiendo es el temple de decir: ‘sabes qué, sí voy a poner chi..., ¡¿cómo crees?! Los procedimientos de poner cualquier cosa o líquido.

Celia Lora aseguró que muchas personas no denuncian por miedo a que no procedan sus demandas. No obstante, entre las mismos clientes ya saben quienes son los cirujanos: “Mi intención con el pódcast es que chequen qué se ponen, que revisen la garantía”.

Celia Lora reveló que Paola Suárez se puso implantes reciclados

Uno de los testimonios más controverciales que Celia Lora compartió durante la entrevista fue el de Paola Suárez, quien se puso implantes reciclados: “Paolita Suárez mi amor, se puso implantes, ¡pero se los vendió una amiga que se los quitó! Eran reciclados”.

Celia señaló que quien le puso los implantes a la influencer conocida por el video de ‘Las perdidas’, claramente no era un doctor pues ni siquiera le cuestionó al respecto de los implantes y simplemente realizó la cirugía para cobrar 2 mil pesos.

Para rematar, la creadora de contenido reveló que a Paola Suárez se le complicó el implante de senos pues a la semana se le estaba saliendo uno por donde fue realizado el corte de la cirugía.

Celia Lora alerta de los riesgos de las cirugías

Celia Lora también argumentó que los “doctores” muchas veces no abordan el proceso de recuperación ni avisan a sus pacientes sobre las consecuencias.

Además de entrevistar a personas sobre su testimonio con malas prácticas en las cirugías, Celia también mencionó que entrevistará a especialistas.

La hija del intérprete de ‘Las piedras rodantes’ enfatizó que actualmente hay muchos procedimientos que ya ni siquiera son necesarios, pues hay tratamientos estéticos menos invasivos y que pueden tener menos riesgos para los pacientes.

Celia Lora finalizó señalando su propósito principal sobre guiar a la gente respecto a las cirugías plásticas: “Mi intención es que la gente haga conciencia y que no te avientes a hacer cosas que no necesitas”. La yotuber concluyó señalando que su pódcast ‘La anatomía del error’ está disponible en youtube y en spotify.