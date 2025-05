Mónica Garza aclara rumores sobre la identidad del cantante que la amenazó; VIDEO

Recientemente, Mónica Garza, exconductora de ‘Ventaneando’, confesó que recibió una amenaza por parte de un famoso cantante de corridos, y aunque no dijo quién fue, pronto se especuló acerca de la identidad del músico. Ahora, Mónica salió a aclarar los rumores sobre la identidad de su amenazante. ¿Quién fue?

Mónica Garza habla de las amenazas de muerte que recibió / IG: @lagarcita

Mónica Garza recibió fuerte amenza de famoso cantante

A comienzos de mayo, en el marco del ‘Día de la libertad de prensa’, la periodista Mónica Garza fue entrevistada para ADN 40 sobre si alguna vez había sido víctima de censura o amenaza, a lo que ella se sinceró sobre un episodio que vivió durante la grabación del programa ‘Historias engarzadas’. Esto fue lo que dijo:

“Hace algunos años, durante la grabación de un capítulo de ‘Historias engarzadas’ con una banda dedicada al género grupero, le saqué al vocalista de la agrupación una investigación que había levantado la DEA sobre ellos a partir de que cantaban corridos tumbados dedicados a cierto personaje”, confesó Mónica.

La comunicadora detalló que dicho cantante le lanzó una contundente advertencia al final de la grabación cuando se tomaron la foto: “Me dijo como en secreto: “Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando”.

¿Qué cantante amenazó a Mónica Garza?

Tras revelar la dramática advertencia, Mónica Garza expresó que dicha amenaza la motivó a reafirmar el rigor periodístico con el que ha trabajado durante su carrera, por lo que no renunciaría a su libertad de expresión pese a los fuertes señalamientos:

“Esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí por hacer mi trabajo y por cuestionar historias que eran la verdad. Ahí la decisión más importante que uno debe de tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”

Al respecto del cantante que la amenazó, la periodista no dio mayores detalles, ni ningún nombre. Sin embargo, en redes sociales los usuarios comenzaron a sacar conclusiones. Claramente se trataban de especulaciones, pero en los medios el rumor corrió como pólvora y se salió de control.

Mario Quitero, de ‘Los tucanes de tijuana’, quien se rumoreó fue el cantante que amenazó a Mónica Garza / Captura de pantalla de ig: @lostucanesdetijuana

Mónica Garza aclara la identidad del cantante que la amenazó

Luego de la oleada de comentarios que señalaron al vocalista de ‘Los tucanes de Tijuana’, Mónica Garza rompió el silencio y desmintió que fuera él quien la amenazó, además de reafirmar que nunca mencionó nombres:

“En lo personal, tuve el cuidado de nunca mencionar en específico ninguna banda ni a ninguna persona. Yo no me referí directamente a ninguna figura. Entrevisté a decenas de personajes importantísimos del género grupero; y el tema de los (corridos con temas delicados) lo toqué con prácticamente todos, no sólo con ‘Los tucanes de Tijuana’, lo toqué con ‘Los tigres del norte’, lo toqué con Jenny Rivera, que en paz descanse’’, setenció la periodista.

Puntualizó que este malentendido se dio a raíz de que alguien en redes difundió un fragmento de un programa en específico, pero nunca nadie le preguntó si se trataba de él de quien habló en su anterior declaración. Mónica Garza finalizó su aclaración defendiendo su postura, pero rechazando los rumores: “Yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que otros interpreten”, concluyó.